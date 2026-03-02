Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neuenburg: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A5 Richtung Karlsruhe - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 02.03.2026, gegen 6 Uhr ist es auf der A5 in Fahrtrichtung Nord auf Höhe der Ausfahrt Neuenburg zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Pkw-Fahrer aus bislang unbekannten Gründen mit hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen, über den Grünstreifen gefahren und gegen die Schutzplanke geprallt sein. Der 28-jährige Fahrer verstarb an der Unfallstelle.

Durch den Unfall verteilten sich Trümmerteile auf der gesamten Fahrbahn, sodass die A5 zeitweise voll gesperrt werden musste. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Fahrbahn konnte am Vormittag wieder freigegeben werden.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0761 882 3100 zu melden.

oec

