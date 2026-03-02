PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Zwei Kleintransporter von Gelände eines Autohauses entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 27.02.2026, gegen 04.15 Uhr, wurden zwei Kleintransporter von dem Firmengelände eines Autohauses in der Nettenbergstraße in Degerfelden entwendet. Bei den gebrauchten Kleintransportern handelt es sich um einen Renault Master sowie einen Nissan NV400. Der gesamte Diebstahlschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Zudem entwendete die unbekannte Täterschaft zwei Kennzeichenpaare.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeuginnen oder Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zu den zwei Kleintransportern oder zu der unbekannten Täterschaft geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 14:38

    POL-FR: Lörrach: Unfall zwischen Pkw und Radfahrerin - Radfahrerin verletzt

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 27.02.2026, gegen 15.10 Uhr, kam es an der Kreuzung Spitalstraße / Ötlinger Straße zu einem Unfall, bei welchem ein Pkw sowie ein Pedelec beteiligt waren. Eine 48-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Spitalstraße in nördliche Richtung und wollte an der Kreuzung zur Ötlinger Straße nach links abbiegen. Dabei übersah sie eine ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 14:28

    POL-FR: Müllheim: Auf Dachterrasse Abfälle verbrannt

    Freiburg (ots) - Am Freitagabend, 27.02.2026, gegen 21.15 Uhr, wurde der Feuerwehr und der Polizei ein Gebäudebrand in der Hebelstraße in Müllheim gemeldet. Mehrere Anwohner berichteten über hohe Flammen auf dem Dach eines Matratzen- und Bettengeschäfts. Vor Ort stellten die eintreffenden Einsatzkräfte fest, dass auf der dortigen Dachterrasse ein größeres Feuer brannte. Das Feuer war durch die Bewohner einer in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren