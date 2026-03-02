Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Zwei Kleintransporter von Gelände eines Autohauses entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 27.02.2026, gegen 04.15 Uhr, wurden zwei Kleintransporter von dem Firmengelände eines Autohauses in der Nettenbergstraße in Degerfelden entwendet. Bei den gebrauchten Kleintransportern handelt es sich um einen Renault Master sowie einen Nissan NV400. Der gesamte Diebstahlschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Zudem entwendete die unbekannte Täterschaft zwei Kennzeichenpaare.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeuginnen oder Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zu den zwei Kleintransportern oder zu der unbekannten Täterschaft geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell