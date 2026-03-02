PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim: Auf Dachterrasse Abfälle verbrannt

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 27.02.2026, gegen 21.15 Uhr, wurde der Feuerwehr und der Polizei ein Gebäudebrand in der Hebelstraße in Müllheim gemeldet. Mehrere Anwohner berichteten über hohe Flammen auf dem Dach eines Matratzen- und Bettengeschäfts.

Vor Ort stellten die eintreffenden Einsatzkräfte fest, dass auf der dortigen Dachterrasse ein größeres Feuer brannte. Das Feuer war durch die Bewohner einer in diesem Gebäude befindlichen Wohnung entzündet worden. Hierbei wurde Sperrmüll, darunter ein alter Sessel und Laminatresten angezündet und verbrannt.

Die Freiwillige Feuerwehr Müllheim konnte den Brand schnell löschen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist kein Sachschaden entstanden.

Die Verursacher des Brandes müssen mit einer entsprechenden Kostenrechnung für den Einsatz rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

