POL-FR: Müllheim: Auf Dachterrasse Abfälle verbrannt
Freiburg (ots)
Am Freitagabend, 27.02.2026, gegen 21.15 Uhr, wurde der Feuerwehr und der Polizei ein Gebäudebrand in der Hebelstraße in Müllheim gemeldet. Mehrere Anwohner berichteten über hohe Flammen auf dem Dach eines Matratzen- und Bettengeschäfts.
Vor Ort stellten die eintreffenden Einsatzkräfte fest, dass auf der dortigen Dachterrasse ein größeres Feuer brannte. Das Feuer war durch die Bewohner einer in diesem Gebäude befindlichen Wohnung entzündet worden. Hierbei wurde Sperrmüll, darunter ein alter Sessel und Laminatresten angezündet und verbrannt.
Die Freiwillige Feuerwehr Müllheim konnte den Brand schnell löschen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist kein Sachschaden entstanden.
Die Verursacher des Brandes müssen mit einer entsprechenden Kostenrechnung für den Einsatz rechnen.
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg
Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell