Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Gertrud

Eigentümer gesucht: Sicherstellung von Fahrrädern und weiteren Wertgegenständen

Lübeck (ots)

In der Nacht vom 14.10.2025 auf den 15.10.2025 kam es in Lübeck St.-Gertrud zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls, bei dem fünf hochwertige Fahrräder entwendet wurden. Zwei Wochen später erfolgten Durchsuchungen bei den ermittelten Tatverdächtigen, bei denen die Polizei insgesamt zwölf Fahrräder sowie weitere Wertgegenstände sicherstellte. Die Polizei sucht nun die Eigentümer.

Am 15.10.2025 kam es zu einem Polizeieinsatz, nachdem einem Bewohner eines Mehrfamilienhauses aufgefallen war, dass der zugehörige Fahrradschuppen aufgebrochen worden war. Insgesamt entwendeten die Tatverdächtigen dort fünf hochwertige Fahrräder.

Die Polizei ermittelte zwei Tatverdächtige in dem Fall und führte am 28.11.2025 Durchsuchungen in Lübeck und Ostholstein durch.

Bei einem 44-jährigen Mann aus Lübeck und einem 38-jährigen Mann aus Ostholstein stellten die Polizeibeamten insgesamt zwölf hochwertige Fahrräder sicher. Zudem fanden sie E-Bike-Akkus, Silbergeschirr, Sammlermünzen und -figuren, die sie ebenfalls sicherstellten.

Die Ermittler des 3. Polizeireviers in Lübeck haben bisher sechs Fahrräder anderen Taten zuordnen können und die Räder wieder an ihre Besitzer ausgehändigt. Zu den weiteren Wertgegenständen und Fahrrädern konnten bisher keine Eigentümer ermittelt werden.

Personen, denen hochwertige Fahrräder oder die oben beschriebenen Wertgegenstände abhanden gekommen sind oder die Hinweise auf die Herkunft geben können, werden gebeten sich mit den Ermittlern des 3. Polizeireviers Lübeck unter 0451 131 6345 oder per E-Mail unter ed.luebeck.prev03@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

