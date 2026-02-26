PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Eutin/Ostholstein Unbekannter Tatverdächtiger greift im Zug Fahrgast mit Messer an

Lübeck (ots)

Ein unbekannter Mann soll einen Eutiner in der Nacht (26.02.2026) im Zug von Kiel nach Eutin mit einem Messer angegriffen und dann bei einem Halt entkommen sein. Die Jacke des Angegriffenen wurde beschädigt, der Mann blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht nach Hinweisen auf den Tatverdächtigen sowie dessen Begleiter.

Ein 39-jähriger Eutiner und ein Zugbegleiter hätten um kurz vor 02.00 Uhr bei einem Halt in Plön zwei Männer beobachtet, die über die Gleise gelaufen wären, um den Zug noch zu erreichen. Der Eutiner hätte während der Weiterfahrt die beiden Personen auf ihr Verhalten angesprochen. Daraufhin hätte einer der beiden Männer ein Messer gezückt und den Fahrgast angegriffen. Die Jacke wurde dadurch beschädigt, der Mann selbst blieb unverletzt.

Die zwischenzeitlich informierte Polizei konnte in Eutin keine Personen im Zug feststellen, auf die die Beschreibung der Zeugen gepasst hätte. Möglicherweise waren die beiden Männer bei einem vorherigen Halt ausgestiegen.

Den Zeugen nach hätten die beiden Flüchtigen ein südländisches Erscheinungsbild gehabt, der Angreifer mit dem Messer soll eine rote Jacke getragen haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 11:03

    POL-HL: HL - Kücknitz / Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

    Lübeck (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (25.05.2025) kam es an der Abfahrt Lübeck-Dänischburg der Bundesautobahn 226 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,3 o/oo. Die Polizei ordnete bei dem 43-jährigen Fahrer die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmte den Führerschein. ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 14:49

    POL-HL: OH - Neustadt in Holstein / Fahrer unter Alkoholeinfluss flüchtet vor der Polizei

    Lübeck (ots) - Am Montag (23.02.2026) entzog sich ein schwarzer VW auf der Bundesautobahn 1 in Richtung Fehmarn einer Polizeikontrolle. Die Polizei stoppte das Fahrzeug an der Autobahnabfahrt Neustadt-Mitte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest des Fahrers ergab einen vorläufigen Wert von 2,77 o/oo. Die Polizeibeamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 13:28

    POL-HL: OH - Oldenburg / Schwerer Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen

    Lübeck (ots) - Am Montagnachmittag (23.02.2026) ereignete sich auf der Bundesstraße 202 bei Oldenburg in Holstein ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Mann schwere und eine Frau leichte Verletzungen erlitten. Insgesamt wurden drei Fahrzeuge stark beschädigt. Die Bundesstraße war aufgrund auslaufender Betriebsstoffe für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren