Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Eutin/Ostholstein Unbekannter Tatverdächtiger greift im Zug Fahrgast mit Messer an

Lübeck (ots)

Ein unbekannter Mann soll einen Eutiner in der Nacht (26.02.2026) im Zug von Kiel nach Eutin mit einem Messer angegriffen und dann bei einem Halt entkommen sein. Die Jacke des Angegriffenen wurde beschädigt, der Mann blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht nach Hinweisen auf den Tatverdächtigen sowie dessen Begleiter.

Ein 39-jähriger Eutiner und ein Zugbegleiter hätten um kurz vor 02.00 Uhr bei einem Halt in Plön zwei Männer beobachtet, die über die Gleise gelaufen wären, um den Zug noch zu erreichen. Der Eutiner hätte während der Weiterfahrt die beiden Personen auf ihr Verhalten angesprochen. Daraufhin hätte einer der beiden Männer ein Messer gezückt und den Fahrgast angegriffen. Die Jacke wurde dadurch beschädigt, der Mann selbst blieb unverletzt.

Die zwischenzeitlich informierte Polizei konnte in Eutin keine Personen im Zug feststellen, auf die die Beschreibung der Zeugen gepasst hätte. Möglicherweise waren die beiden Männer bei einem vorherigen Halt ausgestiegen.

Den Zeugen nach hätten die beiden Flüchtigen ein südländisches Erscheinungsbild gehabt, der Angreifer mit dem Messer soll eine rote Jacke getragen haben.

