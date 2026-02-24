PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Neustadt in Holstein
Fahrer unter Alkoholeinfluss flüchtet vor der Polizei

Lübeck (ots)

Am Montag (23.02.2026) entzog sich ein schwarzer VW auf der Bundesautobahn 1 in Richtung Fehmarn einer Polizeikontrolle. Die Polizei stoppte das Fahrzeug an der Autobahnabfahrt Neustadt-Mitte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest des Fahrers ergab einen vorläufigen Wert von 2,77 o/oo. Die Polizeibeamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein.

Gegen 13:00 Uhr stellte ein Polizeibeamter auf dem Weg zu seiner Dienststelle fest, dass ein schwarzer VW vor ihm in Schlangenlinien auf der Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Fehmarn geführt wurde. Er meldete der Leitstelle den Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Daraufhin suchte ein Streifenwagen des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz den VW auf.

Zwischen den Anschlussstellen Scharbeutz und Eutin fuhren die Polizeibeamten vor den schwarzen VW, um ihn an der Anschlussstelle Eutin von der Bundesautobahn 1 abzuleiten und dort zu kontrollieren. Kurz vor der Abfahrt entzog sich der Fahrer des schwarzen VWs der Kontrolle, indem er im letzten Moment vom Verzögerungsstreifen auf die Fahrbahn der Bundesautobahn wechselte und stark beschleunigte.

An der nächsten Ausfahrt in Neustadt-Mitte fuhr er ab und wurde dort von Polizeibeamten des Polizeireviers Neustadt kontrolliert. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,77 o/oo.

Die Polizeibeamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein des 46-jährigen Mannes aus Niedersachsen (deutsche Staatsangehörigkeit). Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Anna Julia Meyer
Telefon: 0451 / 131 - 2005
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

