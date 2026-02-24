Polizeidirektion Lübeck

Schwerer Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen

Am Montagnachmittag (22.01.2026) ereignete sich auf der Bundesstraße 202 bei Oldenburg in Holstein ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Mann schwere und eine Frau leichte Verletzungen erlitten. Insgesamt wurden drei Fahrzeuge stark beschädigt. Die Bundesstraße war aufgrund auslaufender Betriebsstoffe für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.

Gegen 16:00 Uhr befuhr eine 45-jährige Ostholsteinerin mit ihrem schwarzen BMW die Bundesstraße 202 von Oldenburg in Richtung Weißenhaus. Auf Höhe der Autobahnauffahrt beabsichtigte ein 34-jähriger Mann aus Niedersachsen mit seinem weißen Ford aus entgegenkommender Richtung nach links auf die Autobahnauffahrt zur Bundesautobahn 1 in Richtung Lübeck einzubiegen. Währen des Abbiegvorgangs kam es zum Zusammenstoß mit dem schwarzen BMW der Fahrerin. Der BMW schleuderte durch den Aufprall gegen einen dritten Pkw, der verkehrsbedingt an der Autobahnabfahrt wartete.

Durch den Unfall erlitten der 34-Jährige schwere Verletzungen und die 45-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt. Beiden kamen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der 30-jährige Fahrzeugführer des dritten Pkw, einem weißen VW, erlitt keine Verletzungen.

Der BMW und der Ford waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der VW wurde ebenfalls nicht unerheblich beschädigt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurden die zuständige Straßenmeisterei, die Autobahnmeisterei und die untere Wasserbehörde mit der Reinigung der Unfallstelle beauftragt.

Die Polizei sperrte die Fahrbahn aufgrund der Aufräum- und Reinigungsmaßnahmen für mehrere Stunden und leitete eine Ermittlungsverfahren gegen des 34-jährigen Fahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein. Der Gesamtschaden an den Pkw wird auf etwa 30.000EUR geschätzt.

