Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Scharbeutz/Ostholstein Frau fuhr unter Alkoholeinfluss E-Bike und leistete Widerstand

Lübeck (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei am Donnerstagnachmittag (19.02.2025) eine augenscheinlich stark alkoholisierte Frau in der Strandallee in Scharbeutz, die mit einem E-Bike wegfahren wollen würde. Die Polizei konnte die Frau zu Hause antreffen, die sich jedoch uneinsichtig zeigte und die Beamten beleidigte und schlug. Es wurde niemand verletzt. Gegen die Frau wird nun wegen des Verdachts des Widerstandes und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Einem Zeugen war am Donnerstagnachmittag in der Nähe eines Lokals in der Strandallee eine mutmaßlich stark betrunkene Frau aufgefallen, die mit einem E-Bike wegfahren wollte. Der Mann informierte die Polizei und versuchte, bis zu deren Eintreffen die Frau in ein Gespräch zu verwickeln.

Die 50-jährige Scharbeutzerin (Staatsangehörigkeit deutsch) ließ sich jedoch nicht davon abbringen, mit dem E-Bike davon zu fahren. Die Polizeibeamten konnten die Identität der Tatverdächtigen ermitteln. Die Frau konnte an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Sie soll dann unvermittelt die Beamten beleidigt und nach ihnen geschlagen haben. Die Einsatzkräfte wurden nicht verletzt.

Der Frau kam ins Gewahrsam nach Lübeck, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Am Abend wurde die Frau wieder entlassen.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie des Widerstandes und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

