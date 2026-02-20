PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Eutin
Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Lübeck (ots)

Am Mittwochnachmittag (18.02.2026) kam es in der Weidestraße in Eutin zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz. Der Unfallverursacher setzte sich vom Unfallort ab, ohne seine Personalien mitzuteilen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll eine 34-jährige Fahrzeugführerin gegen 14:00 Uhr einen grauen Mazda auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Weidestraße abgestellt haben. Als sie gegen 14:30 Uhr zu ihrem Pkw zurückgekehrt sei, habe die Ostholsteinerin starke Beschädigungen an der linken Seite ihres Wagens festgestellt.

Polizeibeamte besichtigten den Mazda und nahmen die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht auf. Es wird davon ausgegangen, dass die Schäden durch ein anderes Fahrzeug entstanden sind. Insgesamt wird von einer Schadenshöhe im mittleren vierstelligen Bereich ausgegangen.

Die Ermittler aus Eutin bitten Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem anderen Fahrzeug geben können, sich mit ihnen unter 04521 8010 oder per E-Mail unter Eutin.PR@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Anna Julia Meyer
Telefon: 0451 / 131 - 2005
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 10:19

    POL-HL: HL - St. Gertrud / Verdacht der Trunkenheit - Nacht im Polizeigewahrsam

    Lübeck (ots) - Am Donnerstagabend (19.02.2025) kam es in Lübeck - St. Gertrud zu einer Trunkenheitsfahrt. Der augenscheinlich alkoholisierte Fahrer soll seinen Pkw in Schlangenlinien geführt haben. Die Polizei ordnete die Entnahme einer Blutprobe an und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ein. Der stark alkoholisierte ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 13:29

    POL-HL: OH - Scharbeutz / Zeugenaufruf - Betrug durch Schockanruf

    Lübeck (ots) - Am 10.02.2026 (Dienstag) kam es in Scharbeutz zu einem Schockanruf bei einem Senior. Die Tatverdächtigen übten Druck auf den Mann aus, sodass er ihnen schließlich Gegenstände im Wert von 1000EUR aushändigte. Die Bezirkskriminalinspektion Lübeck hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge erhielt der Senior aus ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 13:35

    POL-HL: HL- St. Lorenz / Polizeikontrollen zur situativen Winterreifenpflicht

    Lübeck (ots) - Nach den Schneefällen der letzten Tage, haben Beamte des 2. Polizeireviers punktuelle Verkehrskontrollen hinsichtlich der Einhaltung der situativen Winterreifenpflicht durchgeführt. An mehreren Stellen im Bereich St. Lorenz legten die Beamten ihr Augenmerk auf die Bereifung sowie etwaige Sichteinschränkungen. In drei Fällen waren die kontrollierten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren