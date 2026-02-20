Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Eutin

Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Lübeck (ots)

Am Mittwochnachmittag (18.02.2026) kam es in der Weidestraße in Eutin zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz. Der Unfallverursacher setzte sich vom Unfallort ab, ohne seine Personalien mitzuteilen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll eine 34-jährige Fahrzeugführerin gegen 14:00 Uhr einen grauen Mazda auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Weidestraße abgestellt haben. Als sie gegen 14:30 Uhr zu ihrem Pkw zurückgekehrt sei, habe die Ostholsteinerin starke Beschädigungen an der linken Seite ihres Wagens festgestellt.

Polizeibeamte besichtigten den Mazda und nahmen die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht auf. Es wird davon ausgegangen, dass die Schäden durch ein anderes Fahrzeug entstanden sind. Insgesamt wird von einer Schadenshöhe im mittleren vierstelligen Bereich ausgegangen.

Die Ermittler aus Eutin bitten Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem anderen Fahrzeug geben können, sich mit ihnen unter 04521 8010 oder per E-Mail unter Eutin.PR@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell