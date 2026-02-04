PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bruder zahlt 3.200 Euro und verhindert Haft

Neuenburg (ots)

Ein wegen Urkundenfälschung verurteilter und mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei festgenommen worden. Sein Bruder bezahlte die geforderte Geldstrafe und bewahrte ihn so vor dem Gefängnis.

Am Dienstagmittag (03.02.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den rumänischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Neuenburg - Autobahn. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 41-Jährigen ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen Urkundenfälschung verurteilte ein Gericht den Mann im vergangenen Jahr zu einer Geldstrafe. Selbst konnte der Gesuchte die Geldstrafen nicht aufbringen. Es gelang ihm jedoch seinen Bruder zu erreichen. Dieser bezahlt die Geldstrafe vor Ort und bewahrte den 41-Jährigen so vor der Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

