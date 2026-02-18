PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL- St. Lorenz
Polizeikontrollen zur situativen Winterreifenpflicht

Lübeck (ots)

Nach den Schneefällen der letzten Tage, haben Beamte des 2. Polizeireviers punktuelle Verkehrskontrollen hinsichtlich der Einhaltung der situativen Winterreifenpflicht durchgeführt. An mehreren Stellen im Bereich St. Lorenz legten die Beamten ihr Augenmerk auf die Bereifung sowie etwaige Sichteinschränkungen.

In drei Fällen waren die kontrollierten PKW, trotz schneeglatter Fahrbahn, ohne Winterreifen ausgerüstet. Die Fahrzeugführer erwartet daher ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro sowie 1 Punkt. Diverse andere Verkehrsteilnehmende wurden gestoppt, weil die Scheiben von Schnee und Eis bedeckt waren, sodass erhebliche Sichtbeeinträchtigungen bestanden. Der Verstoß wird mit einem Verwarngeld von 10 Euro geahndet.

Angesichts der aktuell anhaltenden winterlichen Witterung möchte die Polizei darauf hinweisen, dass die richtige Bereifung maßgeblich zur Verkehrssicherheit beiträgt. Die situative Winterreifenpflicht ist nicht nur eine gesetzliche Vorgabe, sondern kann im Falle eines Unfalles auch von haftungsrechtlicher Bedeutung sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit
Claudia Struck
Telefon: 0451/131-2006 oder 0451/131-2015
Fax: 0451/131-2019
E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

