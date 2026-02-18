Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Altenkrempe

Schulbus rutscht in den Graben

Lübeck (ots)

Am Mittwochmorgen (18.02.2026) ereignete sich im Kassauer Weg in Altenkrempe ein Verkehrsunfall bei dem ein Schulbus beteiligt war. Nach derzeitigen Erkenntnissen rutschte ein Schulbus auf winterglatter Fahrbahn in einen Graben. Dabei erlitten sechs Schulkinder, die sich in dem Bus befanden, leichte Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Gegen 07:30 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst alarmiert, nachdem ein mit 26 Personen besetzter Schulbus in den Graben gerutscht ist. Bei dem Verkehrsunfall verletzten sich insgesamt sechs Schuldkinder leicht.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr die 42-jährige Busfahrerin (Staatsangehörigkeit: deutsch) den Kassauer Weg in Richtung Sierhagen. In einer langgezogenen Rechtskurve kam die Fahrerin infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der schneeglatten Fahrbahn ab und das Fahrzeug rutschte in einen Graben.

Durch Rettungsdienst und Feuerwehr wurde den Insassen aus dem Schulbus geholfen. Die Kinder wurden durch den Rettungsdienst untersucht und die Verletzten in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Schulbus musste durch ein Abschleppunternehmen mit einem Kran aus dem Graben geborgen werden. An dem Kraftfahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 60.000 Euro.

Der Kassauer Weg musste für die Dauer der Rettungsarbeiten bis etwa 10:30 Uhr voll gesperrt werden.

Die Polizeistation Schönwalde ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen die Busfahrerin. Die genauen Umstände des Verkehrsunfalls sind derzeit Gegenstand von Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell