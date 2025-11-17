PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Stadt GIESSEN: Tresor in Gießener Schule aufgebrochen

Giessen (ots)

Gießen: Tresor in Schule aufgebrochen

Unbekannte hebelten am vergangenen Wochenende das Fenster einer Schule im Spitzwegring auf. Anschließend brachen sie weitere Türen sowie einen Tresor auf und stahlen daraus Bargeld. Zeugen, die dort zwischen Freitag (14. November) und Samstag (15. November) etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

