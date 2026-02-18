PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Lorenz Nord
Feuer in Senioreneinrichtung

Lübeck (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (18.02.2026) brach in einer Senioreneinrichtung im Lübecker Stadtteil St. Lorenz Nord ein Feuer aus. Während des ersten Löschangriffes wurde eine Person leblos aufgefunden. Die Bewohner des Erdgeschosses mussten evakuiert werden. Weitere Verletzte gibt es ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gegen 04:45 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst alarmiert, nachdem in einer Senioreneinrichtung in der Straße Dornbreite zunächst Knallgeräusche wahrgenommen worden sind und es Sekunden später zu einer Brandentwicklung in einem Zimmer gekommen war. Zeitgleich löste die Brandmeldeanlage aus.

Als die Feuerwehr eintraf, stand das Zimmer bereits in Vollbrand. 14 Personen mussten evakuiert werden. Zirka 30 Bewohner wurden medizinisch begutachtet, bedurften jedoch keiner weiteren Behandlung. Eine 84 Jahre alte Frau konnte nur noch leblos aufgefunden werden.

Die Bewohner verweilten während der Lüftung des Objektes in einem Linienbus des Stadtverkehrs Lübeck und konnten nach Abschluss der Maßnahmen zurück in die Räumlichkeiten.

Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in einem Zimmer im Erdgeschoss des Pflegeheimes aus. Die Ermittlungen zur Brandursache sind Gegenstand der andauernden Ermittlungen des Kommissariates 11 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit
Claudia Struck
Telefon: 0451/131-2006 oder 0451/131-2015
Fax: 0451/131-2019
E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

