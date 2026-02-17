PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Jürgen Zwei parkende Fahrzeuge beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (10.02.-11.02.2026) wurde ein in der Straße Hinter den Kirschkaten abgestellter Fiat angefahren und gegen ein davor parkendes Auto geschoben. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, der Unfallverursacher steht nicht fest.

Ein in der Straße Hinter den Kirschkaten abgestellter Fiat Doblo wurde in der Zeit zwischen 23.00 Uhr am vergangenen Dienstag und 05.30 Uhr am Mittwoch im Heck stark durch einen Zusammenstoß beschädigt. Der Fiat wiederum wurde durch den Aufprall gegen einen davor parkenden Opel Corsa geschoben, der dadurch leicht beschädigt wurde. Der Sachschaden liegt bei ca. 800 Euro.

Der Unfallverursacher ist aktuell nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet unter der 0451/1310 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 11:36

    POL-HL: Lübeck/St. Lorenz Kind bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

    Lübeck (ots) - Freitagnachmittag (13.02.2026) stieß ein unbekannter Fahrer in der Ziegelstraße beim Abbiegen mit einem Kind auf dem Radweg zusammen. Er erkundigte sich kurz nach dessen Befinden und entfernte sich dann vom Unfallort. Das Kind wurde leicht verletzt und das Fahrrad beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 15:01

    POL-HL: HL - Moisling / Zeugen gesucht: Verkehrsunfall zwischen E-Scooter- und Radfahrer

    Lübeck (ots) - Am Dienstagmorgen (10.02.2026) kam es in Lübeck auf der Geniner Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einem Radfahrer. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet und sucht Zeugen. Gegen 06:50 Uhr ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 14:43

    POL-HL: HL - St. Lorenz / Buntekuh / Gaststättenkontrollen mit dem Ordnungsamt und dem Zoll

    Lübeck (ots) - Am Freitagabend (13.02.2026) führten Beamte des 2. Polizeireviers Lübeck, des Ordnungsamtes und des Zolls in Lübeck - St. Lorenz und Buntekuh mehrere Gaststättenkontrollen durch. Einer Gaststätte entzog das Ordnungsamt die Erlaubnis. Der Betrieb wurde im Anschluss an die Maßnahmen geschlossen. In der Zeit von 18:30 bis 22:30 Uhr überprüften die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren