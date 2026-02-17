Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Jürgen Zwei parkende Fahrzeuge beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (10.02.-11.02.2026) wurde ein in der Straße Hinter den Kirschkaten abgestellter Fiat angefahren und gegen ein davor parkendes Auto geschoben. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, der Unfallverursacher steht nicht fest.

Ein in der Straße Hinter den Kirschkaten abgestellter Fiat Doblo wurde in der Zeit zwischen 23.00 Uhr am vergangenen Dienstag und 05.30 Uhr am Mittwoch im Heck stark durch einen Zusammenstoß beschädigt. Der Fiat wiederum wurde durch den Aufprall gegen einen davor parkenden Opel Corsa geschoben, der dadurch leicht beschädigt wurde. Der Sachschaden liegt bei ca. 800 Euro.

Der Unfallverursacher ist aktuell nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet unter der 0451/1310 um Hinweise.

