FW-M: Leiche bei Löscharbeiten entdeckt (Lerchenau)
München (ots)
Montag, 3. November 2025; 23.47 Uhr
Lemgostraße
In der Nacht auf Dienstag ist bei Löscharbeiten im Stadtteil Lerchenau eine Leiche entdeckt worden.
Gegen 23.47 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr München zu einem vermeintlichen Pkw-Brand alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass etwa 30 Quadratmeter Gebüsch und ein Bretterverschlag in Flammen standen. Bei den Nachlöscharbeiten wurde dann die Leiche einer Frau entdeckt. Die Feuerwehr leuchtete die Einsatzstelle für die Spurensicherungsmaßnahmen der Polizei bis zum Tagesanbruch aus.
Die Todesursache und die Identität der Frau sind der Feuerwehr nicht bekannt. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.
(bro)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Pressekontakt:
Feuerwehr München
Pressestelle
Telefon: 089 / 2353 31311
(Montag bis Donnerstag von 08:30 bis 15:00 Uhr, Freitag von 08:30 bis
12:00 Uhr)
E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de
Internet: www.feuerwehr-muenchen.de
Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen
Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/
LinkedIn: www.linkedin.com/company/feuerwehrmuenchen
Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/
Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell