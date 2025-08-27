PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte beschädigen Fensterfront einer Lagerhalle - #polsiwi

Freudenberg (OT Niederndorf) (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (26.08.2025) haben unbekannte Täter in Niederndorf die Fensterfront einer Lagerhalle massiv beschädigt.

Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Glasscheiben der Halle an der Niederndorfer Straße eingeworfen. Im Inneren fanden die eingesetzten Polizeibeamten Gegenstände, die möglicherweise zur Tatbegehung genutzt wurden. Durch die Sachbeschädigungen entstand ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Hinweise auf die Täter gibt es nicht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der 0271/7099-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren