Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fast 70 witterungsbedingte Verkehrsunfälle am Wochenende - nicht immer blieb es bei Blechschäden -#polsiwi

Siegen-Wittgenstein (ots)

Der Winter hat derzeit die Region fest im Griff. Das zeigt sich auch bei der Verkehrsunfallbilanz des vergangenen Wochenendes. Von Freitag beginnend bis heute Morgen (05. Januar) um 07:00 Uhr musste die Polizei in Siegen-Wittgenstein 69 witterungsbedingte Verkehrsunfälle registrieren.

Bereits in der Pressemeldung am Freitag (02. Januar) berichtete die Polizei hierzu.

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/presse/mehrere-unfaelle-nach-wintereinbruch-fuehrten-bislang-zu-sechs-verletzten

Am Samstag (03. Januar) ereigneten sich vier weitere Unfälle, bei denen Personen verletzt wurden. Gleich sieben Menschen waren bei einem Verkehrsunfall gegen 17:00 Uhr betroffen. Ein 77-jähriger Mann war mit seinem VW Sharan in Richtung Siegener Innenstadt unterwegs. Als er die HTS an der Ausfahrt City Galerie verließ, kam er im Verlauf einer leichten Rechtskurve in den Gegenverkehr. Hier kollidierte der Sharan zunächst mit einem Skoda Fabia sowie mit einem dahinterfahrenden Audi. Der Audi wiederum prallte anschließend gegen einen nachfolgenden Renault Twingo. Bei dem Unfall verletzten sich der 77-jährige Unfallverursacher, die 32-jährige Skoda-Fahrerin, deren Beifahrer (37 Jahre) sowie ein sechsjähriger Junge im Skoda. Auch im Audi wurden drei Personen verletzt. Dabei handelte es sich um den 32-jährigen Fahrer, seine 30-jährige Beifahrerin sowie ebenfalls einen sechsjährigen Jungen. Nach jetzigem Kenntnisstand handelte es sich glücklicher Weise um keine schweren Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von rund 25.000 Euro. Mindestens drei der Verletzten, darunter die beiden Kinder, wurden mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser zur weiteren Behandlung gebracht. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung sowie Behandlung und Abtransport der Verletzten voll gesperrt. Unfallursächlich könnte nach jetzigem Kenntnisstand eine nicht angepasste Geschwindigkeit des 77-Jährigen in Kombination mit den Fahrbahnverhältnissen sein.

Bereits gegen 13:15 Uhr war es auf der Landstraße L 719 zwischen Walpersdorf und der Siegquelle zu einem Unfall mit drei verletzten Personen gekommen. Ein 43-jähriger Mann war mit seinem Audi war von der Siegquelle bergab unterwegs. In einer Rechtskurve kam er nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Audi eines 65-jährigen Fahrers. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich zwei Mitinsassen des 43-jährigen Unfallverursachers sowie der 65-jährige Fahrer des entgegenkommenden Audis. Auch hier handelte es sich um leichtere Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 40.000 Euro. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung voll gesperrt. Die Polizei geht nach derzeitigem Stand davon aus, dass auch bei diesem Unfall nicht angepasste Geschwindigkeit in Zusammenhang mit den Straßenverhältnissen unfallursächlich gewesen sein könnte.

Bei den beiden übrigen Verkehrsunfällen mit Verletzten, die sich am Samstag ereigneten, blieb es ebenfalls bei jeweils einer leichtverletzten Fahrzeuginsassin (L 720 bei Erndtebrück, B 54 in Weidenau). In allen Fällen hat das Verkehrskommissariat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

