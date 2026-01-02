Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Unfälle nach Wintereinbruch führten zu sechs Verletzten -#polsiwi

Siegen/Bad Berleburg-Weidenhausen/Wilnsdorf-Obersdorf/Freudenberg (ots)

Der Wintereinbruch seit dem Neujahrstag führte zu einigen Verkehrsunfällen. Am Neujahrestag selbst kam es zu drei Verkehrsunfällen, bei denen insgesamt drei Personen verletzt wurden.

Gegen 16:10 Uhr war am 01 Januar ein 31-jähriger Skoda-Fahrer auf der Bundesstraße B 54 von Wilnsdorf aus kommend in Richtung Obersdorf unterwegs. In einer Linkskurve geriet der Wagen auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn ins Rutschen und der Pkw landete in dem Straßengraben. In dem mit drei Personen besetzten Skoda verletzte sich nur der 31-jährige Fahrer leicht. An dem nicht mehr fahrbereiten Skoda entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Das Auto war vorschriftsmäßig mit Winterreifen ausgerüstet. Unfallursächlich dürfte die nicht angepasste Geschwindigkeit im Zusammenhang mit den Fahrbahnverhältnissen sein.

Gegen 18:47 Uhr des gleichen Tages war ein 38-jähriger Ford-Fahrer auf der B 480 nahe dem Bad Berleburger Ortsteil Weidenhausen von der glatten Fahrbahn abgekommen. In einer leichten Linkskurve geriet der Mann mit seinem Wagen nach rechts in den Straßengraben. Dort fuhr er zunächst einen Leitpfosten um und prallte mit dem Ford anschließend gegen Baum. Dadurch überschlug sich sein Fahrzeug und es kam letztlich auf dem Dach zum Liegen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auch hier auf rund 10.000 Euro Insgesamt hatte der 38-Jährige Glück, denn er trug nur leichte Verletzungen davon. Der Ford war vorschriftsmäßig mit Winterreifen ausgerüstet. Auch hier dürfte die nicht angepasste Geschwindigkeit in Kombination mit den Fahrbahnverhältnissen unfallursächlich gewesen sein.

Am späten Abend des ersten Jahrestages ist es im Siegener Brüderweg zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Bike-Fahrer und einer VW Golf-Fahrerin gekommen. Die 27-jährige Autofahrerin kam über die Straßen Marburger Tor und Kampenstraße und bog in den Brüderweg ab. Als sie sich bereits im Brüderweg befand, kam ihr ein 24-jähriger Mann auf einem Pedelec entgegen. Der Pedelecfahrer bremste sein Zweirad ab. Dieses geriet auf der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen, der Mann stürzte und prallte leicht gegen den Golf. Obwohl er kein Fahrradhelm trug, verletzte sich der 24-Jährige bei der Kollision nur leicht. In allen drei Fällen hat das Verkehrskommissariat die weitere Ermittlungsarbeit aufgenommen.

Am heutigen Freitag (02. Januar) ist es von Mitternacht an beginnend bis zum jetzigen Zeitpunkt (12:00 Uhr) allein zu 16 Verkehrsunfällen infolge der Witterung gekommen. In fast allen Fällen blieb es dabei bei Blechschäden. Lediglich bei einem Verkehrsunfall in Freudenberg auf der Asdorfer Straße kam es bei einer Frontalkollision zu drei leicht verletzten Personen. Gegen 09:08 Uhr geriet ein 67-jähriger Mann, der mit seinem Kia aus Richtung Niederfischbach kommend in Richtung Freudenberg unterwegs war, auf schneeglatter Straße im Verlauf einer leichten Rechtskurve in den Gegenverkehr. Hier kam es nach derzeitigen Erkenntnissen zur Kollision mit einem entgegenkommenden Audi. Dessen ebenfalls 67 Jahre alter Fahrer sowie der 11-jährige Beifahrer wurden dabei auch leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 45.000 Euro.

Angesichts der derzeitigen Witterung und Fahrbahnverhältnisse bittet die Polizei um besonders angepasste und vorausschauende Fahrweise. Zudem sind derzeit Winterreifen für winterreifenpflichtige Fahrzeuge ein Muss.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell