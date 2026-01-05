Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei wurde zu einer "Massenschlägerei" gerufen - Einsatz endet mit Schneeballschlacht #polsiwi

Bad Berleburg / Winterberg (ots)

Am späten Samstagabend (3. Dezember) ist ein Notruf bei der Polizei im Hochsauerland eingegangen. Eine aufgeregte Melderin, gab an, dass es auf dem Wanderparkplatz "Albrechtsplatz" zwischen Bad Berleburg und Winterberg zu einer Massenschlägerei gekommen sei. Daran seien mindestens 20 Personen beteiligt.

Sofort machten sich Einsatzfahrzeuge aus Schmallenberg und Bad Berleburg auf den Weg zur besagten Örtlichkeit. Trotz der winterlichen Verhältnisse und der Wegstrecke trafen die Einsatzmittel nach gut 10 Minuten vor Ort ein.

Tatsächlich hielten sich auf dem Albrechtsplatz gut 20 Personen auf, die sich gegenseitig "attackierten". Wie sich aber schnell herausstellte, handelte es sich nicht um eine ernsthafte Schlägerei. Die jungen Leute hatten sich telefonisch zu einer gemeinsamen Schneeballschlacht verabredet. Und auf dem Albrechtsplatz gab es ausreichend Schnee für genügend "Munition". So endete der Polizeieinsatz erfreulicherweise mit diesem überraschenden Ende ohne weitere Maßnahmen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell