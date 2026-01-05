PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei wurde zu einer "Massenschlägerei" gerufen - Einsatz endet mit Schneeballschlacht #polsiwi

Bad Berleburg / Winterberg (ots)

Am späten Samstagabend (3. Dezember) ist ein Notruf bei der Polizei im Hochsauerland eingegangen. Eine aufgeregte Melderin, gab an, dass es auf dem Wanderparkplatz "Albrechtsplatz" zwischen Bad Berleburg und Winterberg zu einer Massenschlägerei gekommen sei. Daran seien mindestens 20 Personen beteiligt.

Sofort machten sich Einsatzfahrzeuge aus Schmallenberg und Bad Berleburg auf den Weg zur besagten Örtlichkeit. Trotz der winterlichen Verhältnisse und der Wegstrecke trafen die Einsatzmittel nach gut 10 Minuten vor Ort ein.

Tatsächlich hielten sich auf dem Albrechtsplatz gut 20 Personen auf, die sich gegenseitig "attackierten". Wie sich aber schnell herausstellte, handelte es sich nicht um eine ernsthafte Schlägerei. Die jungen Leute hatten sich telefonisch zu einer gemeinsamen Schneeballschlacht verabredet. Und auf dem Albrechtsplatz gab es ausreichend Schnee für genügend "Munition". So endete der Polizeieinsatz erfreulicherweise mit diesem überraschenden Ende ohne weitere Maßnahmen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 12:23

    POL-SI: Mehrere Unfälle nach Wintereinbruch führten zu sechs Verletzten -#polsiwi

    Siegen/Bad Berleburg-Weidenhausen/Wilnsdorf-Obersdorf/Freudenberg (ots) - Der Wintereinbruch seit dem Neujahrstag führte zu einigen Verkehrsunfällen. Am Neujahrestag selbst kam es zu drei Verkehrsunfällen, bei denen insgesamt drei Personen verletzt wurden. Gegen 16:10 Uhr war am 01 Januar ein 31-jähriger Skoda-Fahrer auf der Bundesstraße B 54 von Wilnsdorf aus ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 10:33

    POL-SI: Täter bricht in Autohaus ein und erbeutet Bargeld -#polsiwi

    Freudenberg-Alchen (ots) - Bereits in der Nacht zu Montag (29. Dezember) ist es zu einem Einbruch in ein Autohaus in der Bühler Straße gekommen. Die Tat fiel erst am Silvestertag auf. Die alarmierte Polizeistreife stellte fest, dass der Täter nach jetzigem Stand durch ein rückwärtiges Fenster in das Gebäude gelangte. In einem Büroraum öffnete der Täter eine Kasse. Außerdem verschaffte er sich Zugang zu einem ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 10:29

    POL-SI: Einbrecher erbeuten Uhren bei Wohnungseinbruch -#polsiwi

    Neunkirchen (ots) - Unbekannte sind zwischen Silvestermittag (12:00 Uhr) und dem Neujahresnachmittag (15:00 Uhr) in ein Einfamilienhaus in der Hegelstraße eingebrochen. Einem aufmerksamen Nachbarn fiel die Tat auf und er informierte die Polizei. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass der oder die Täter sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu der Wohnung verschafften. Im Haus wurden augenscheinlich mehrere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren