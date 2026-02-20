Polizeidirektion Lübeck

Einladung zum Medieninformationselternabend - Kinder im digitalen Zeitalter begleiten und schützen

Der Offene Kanal Schleswig Holstein und die Präventionsstelle der Polizeidirektion Lübeck laden am 16.03.2026 um 18:00 Uhr zum zweiten gemeinsamen Medieninformationselternabend an die Grund- und Gemeinschaftsschule St. Jürgen ein.

Nach der erfolgreichen Auftaktveranstaltung im vergangenen Jahr, die auf große Resonanz stieß, folgt nun eine zweite Veranstaltung. Das hohe Interesse der Eltern sowie die positiven Rückmeldungen haben gezeigt, wie relevant das Thema Medienkompetenz im Familienalltag ist.

Die digitale Welt ist für Kinder, Jugendliche und Erwachsene heute selbstverständlich, die Gefahren im Netz sind oft schwer zu erkennen. Wie können Eltern ihre Kinder sicher begleiten und eine gesunde Mediennutzung fördern?

Unter dem Motto "Sicher & Smart - Gemeinsam für mehr Medienkompetenz" geben Experten wertvolle Tipps und die Möglichkeit zum offenen Austausch.

"Digitale Medien bieten Chancen, aber auch Risiken wie Cybermobbing und Datenmissbrauch", sagt Denis Zwick, Polizeihauptkommissar und Präventionsbeamter der Polizei Lübeck. "Wir möchten Eltern praktische Hilfestellungen geben."

Michael Steffen Medienpädagoge und Fachreferent für Medienkompetenz beim Offenen Kanal Schleswig Holstein ergänzt: "Wir zeigen Möglichkeiten auf, wie Eltern ihre Kinder kreativ und verantwortungsvoll begleiten können."

Die Veranstaltung richtet sich an Eltern von Kindern der Klassenstufen 3 bis 6, die ihre Kinder im Umgang mit digitalen Medien sicher und verantwortungsvoll begleiten möchten. Selbstverständlich sind alle an Medienkompetenz Interessierten willkommen.

Während der Pause und im Anschluss besteht Raum für einen offenen Austausch, in dem Sie miteinander ins Gespräch kommen, Erfahrungen teilen und voneinander profitieren können.

"Gemeinsam für mehr Sicherheit im Netz - wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!"

- Datum: 16.03.2026 - Uhrzeit: 18:00 Uhr - Dauer: ca. 120 Minuten. incl. Pause - Ort: Grund- und Gemeinschaftsschule St. Jürgen, Mönkhofer Weg 95, 23562 Lübeck

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung kann online erfolgen unter: dlc@okluebeck.de

Hinweis: In diesem Jahr findet der Medieninformationsabend als Teil der Veranstaltungsreihe des "Mediennetzwerk Lübeck" Lübeck statt. Informationen zu weiteren informativen Veranstaltungen, rund um das Thema Medienkompetenz finden Sie unter http://www.luebeck.de/kinder-jugendschutz .

