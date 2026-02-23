PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Lorenz Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Lübeck (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19.-20.02.2026) stach ein bislang unbekannter Tatverdächtiger bei mehreren Fahrzeugen in der Drögestraße in Lübeck in die Reifen. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 3000 Euro. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Freitagmorgen (20.02.2026) nahmen Beamte des 2. Polizeireviers sechs Anzeigen wegen Sachbeschädigungen in der Drögestraße im Stadtteil St. Lorenz auf. Ein oder mehrere bislang unbekannte Tatverdächtige hatten jeweils einen der Hinterreifen von dort abgestellten Fahrzeugen mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 3.000 Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen, die in der Nacht von Donnerstag zu Freitag im Bereich der Drögestraße aufgefallen sind, nimmt die Polizei unter der 0451/1310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck

