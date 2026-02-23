Polizeidirektion Lübeck

Falsche Handwerker an Haustür abgewiesen

Am Freitagvormittag (20.02.2026) kam es zu mindestens zwei Betrugsversuchen mit der Masche "Falsche Handwerker" in Lübeck - Buntekuh. In beiden Fällen verweigerten die Geschädigten den Tatverdächtigen den Zutritt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Betrugs (Versuch) aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Ersten Erkenntnissen zufolge klingelte es gegen 10:30 Uhr bei einem Senioren in der Ziegelstraße an der Tür. Seine ebenfalls im Haus wohnende Vermieterin hörte dies und öffnete die Haustür für ihn. Der ältere Mann kam kurze Zeit später hinzu.

An der Tür befanden sich dem aktuellen Erkenntnisstand nach zwei Männer im Alter von 30-40 Jahren, die Arbeitskleidung trugen. Sie sollen geschildert haben, dass bei Arbeiten im Nachbarhaus ein Wasserrohr beschädigt worden sei und sie daher im Haus einmal alle Wasserhähne auf Funktionsfähigkeit prüfen müssten. Die Vermieterin erkannte die Betrugsmasche der falschen Handwerker und verweigerte den Männern den Zutritt.

Kurz darauf kam es in einer Nebenstraße der Fregattenstraße zu einem ähnlich gelagerten Einsatz, den die zuvor eingesetzten Polizeibeamten ebenfalls wahrnahmen.

Dort sollten zwei Männer im Alter von 30-40 Jahren in Arbeitskleidung bei einer Seniorin Einlass verlangt haben. Dabei erzählten sie ebenfalls von einem beschädigten Wasserrohr und, dass sie die Wasserhähne überprüfen müssten.

Auch in diesem Fall reagierte die Frau schnell und schloss die Tür. Die Polizeibeamten leiteten zwei Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betrugs (Versuch) ein. Derzeit wird überprüft, ob und wie die Fälle im Zusammenhang stehen könnten.

Personen, die Hinweise auf die Identität der tatverdächtigen Männer oder sonst hilfreiche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter 0451 1310 oder per E-Mail unter k14.luebeck.bki@polizei.landsh.de mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Die Polizei bittet außerdem im Zusammenhang mit falschen Handwerkern um die Beachtung der folgenden Hinweise:

- Handwerker nehmen Termine in der Regel nach einer Terminvereinbarung wahr. In Mietobjekten werden diese Termine üblicherweise durch Aushänge angekündigt. Wenn eine solche Ankündigung nicht stattgefunden hat, verweigern Sie zunächst den Zutritt und fragen Sie bei Ihrer Wohnungsverwaltung nach.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht unter Vorspiegelung einer Notlage.

- Lassen Sie sich einen Firmenausweis vorlegen und überprüfen Sie die Angaben auf ihre Richtigkeit.

- Rufen Sie im Zweifel die Polizei an und lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung.

Die Präventionsstelle der Polizeidirektion Lübeck bietet zudem Vorträge zur Verhinderung von Betrugsdelikten an. Innerhalb der Geschäftszeiten können Termine unter der Telefonnummer 0451-131 1400 vereinbart werden.

