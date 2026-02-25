Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Kücknitz

Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

Lübeck (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (25.05.2025) kam es an der Abfahrt Lübeck-Dänischburg der Bundesautobahn 226 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,3 o/oo. Die Polizei ordnete bei dem 43-jährigen Fahrer die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmte den Führerschein.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 43-jähriger Mann gegen 01:50 Uhr auf der Bundesautobahn 226 von Lübeck Kücknitz in Richtung Lübeck-Dänischburg. An der Autobahnabfahrt Lübeck-Dänischburg verlor der Ostholsteiner die Kontrolle über seinen schwarzen VW und geriet nach links von der Fahrbahn ab. Zunächst überfuhr der Fahrer die Auffahrt zur Bundesautobahn 226 und kam schließlich auf dem anliegenden Grünstreifen zum Stehen. Der Ostholsteiner blieb bei dem Unfall unverletzt.

Die Polizeibeamten, die den Unfall aufnahmen, nahmen bei dem 43-Jährigen Atemalkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert 2,3 o/oo. Die Polizisten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein.

Der VW wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Es wird von einer Schadenssumme von 15.000EUR ausgegangen. Zudem ist durch das Überfahren des Grünstreifens Flurschaden entstanden.

Die Polizei hat gegen den Fahrer (deutsche Staatsangehörigkeit) ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell