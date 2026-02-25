PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Kücknitz
Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

Lübeck (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (25.05.2025) kam es an der Abfahrt Lübeck-Dänischburg der Bundesautobahn 226 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,3 o/oo. Die Polizei ordnete bei dem 43-jährigen Fahrer die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmte den Führerschein.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 43-jähriger Mann gegen 01:50 Uhr auf der Bundesautobahn 226 von Lübeck Kücknitz in Richtung Lübeck-Dänischburg. An der Autobahnabfahrt Lübeck-Dänischburg verlor der Ostholsteiner die Kontrolle über seinen schwarzen VW und geriet nach links von der Fahrbahn ab. Zunächst überfuhr der Fahrer die Auffahrt zur Bundesautobahn 226 und kam schließlich auf dem anliegenden Grünstreifen zum Stehen. Der Ostholsteiner blieb bei dem Unfall unverletzt.

Die Polizeibeamten, die den Unfall aufnahmen, nahmen bei dem 43-Jährigen Atemalkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert 2,3 o/oo. Die Polizisten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein.

Der VW wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Es wird von einer Schadenssumme von 15.000EUR ausgegangen. Zudem ist durch das Überfahren des Grünstreifens Flurschaden entstanden.

Die Polizei hat gegen den Fahrer (deutsche Staatsangehörigkeit) ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Anna Julia Meyer
Telefon: 0451 / 131 - 2005
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 14:49

    POL-HL: OH - Neustadt in Holstein / Fahrer unter Alkoholeinfluss flüchtet vor der Polizei

    Lübeck (ots) - Am Montag (23.02.2026) entzog sich ein schwarzer VW auf der Bundesautobahn 1 in Richtung Fehmarn einer Polizeikontrolle. Die Polizei stoppte das Fahrzeug an der Autobahnabfahrt Neustadt-Mitte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest des Fahrers ergab einen vorläufigen Wert von 2,77 o/oo. Die Polizeibeamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 13:28

    POL-HL: OH - Oldenburg / Schwerer Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen

    Lübeck (ots) - Am Montagnachmittag (23.02.2026) ereignete sich auf der Bundesstraße 202 bei Oldenburg in Holstein ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Mann schwere und eine Frau leichte Verletzungen erlitten. Insgesamt wurden drei Fahrzeuge stark beschädigt. Die Bundesstraße war aufgrund auslaufender Betriebsstoffe für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 13:10

    POL-HL: Lübeck/St. Lorenz Mehrere Fahrzeuge beschädigt

    Lübeck (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19.-20.02.2026) stach ein bislang unbekannter Tatverdächtiger bei mehreren Fahrzeugen in der Drögestraße in Lübeck in die Reifen. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 3000 Euro. Die Polizei sucht nach Hinweisen. Freitagmorgen (20.02.2026) nahmen Beamte des 2. Polizeireviers sechs Anzeigen wegen Sachbeschädigungen in der Drögestraße im Stadtteil St. Lorenz auf. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren