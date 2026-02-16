Polizei Bremen

POL-HB: Nr.:0124 --Gruppen gehen aufeinander los--

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Gröpelingen, Morgenlandstraße Zeit: 15.02.2026, 17:00 Uhr

Mehrere Personen schlugen am späten Sonntagnachmittag in Gröpelingen aufeinander ein, dabei sollten auch Schlagwerkzeuge und Messer eingesetzt worden sein. Einsatzkräfte der Polizei beruhigten die Lage und stellten mehrere Verdächtige.

Gegen 17:00 Uhr wurde eine Schlägerei zwischen bis zu 20 Personen in der Morgendlandstraße gemeldet, bei der unter anderem von den Beteiligten auch Holzlatten und Messer eingesetzt worden sein sollten. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf mehrere Personen die sich noch lauthals stritten. Die Situation war sehr aufgeheizt, so dass die Polizisten die Parteien trennten und den Bereich sicherten. Einige Personen erlitten bei der vorherigen Auseinandersetzung leichte Verletzungen. Schnell wurden mehrere Hauptakteure im Alter von 44, 51 und 56 Jahren mit unterschiedlicher Beteiligung gestellt und entsprechende Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung gefertigt.

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde ein Messer sichergestellt. Hintergrund der Auseinandersetzung scheinen Streitigkeiten um ein Mietverhältnis sein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

