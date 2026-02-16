PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0123--Geldwäscherin identifiziert--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen
Zeit: 	Dezember 2023 bis Januar 2024

Nach mehreren Geldwäschedelikten fahndeten die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen mit einem Foto nach einer bislang unbekannten Täterin (siehe hierzu auch Pressemeldung Nr. 0090). Die Frau konnte nun identifiziert werden.

Die Polizei Bremen bittet um Löschung der Fahndung und der Fotos. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

