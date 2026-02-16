Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0119--Streit zwischen Frauen eskaliert - Polizeieinsatz in der Neustadt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, OT Hohentor, Pappelstraße Zeit: 14.2.26, 23.30 Uhr

In der Samstagnacht eskalierte ein Streit zwischen zwei Frauen in der Neustadt derart, dass die Polizei ausrücken musste. Eine 35-Jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden, ihre 39-jährige Kontrahentin wurde vorläufig festgenommen.

Die alkoholisierten Frauen waren zunächst in einem Kiosk an der Pappelstraße in Streit geraten. Dieser verlagerte sich schließlich nach draußen und eskalierte in einer handfesten Prügelei. Dabei riss die 39-Jährige ihrer Widersacherin Haarbüschel aus und verpasste ihr mehrmals Kopfstöße, bis die 35-Jährige zu Boden ging. Hier trat und stampfte die 39-Jährige immer wieder gegen ihren Kopf. Sie ließ erst von der Frau ab, als Passanten dazwischen gingen. Daraufhin ergriff die 39-Jährige einen Aschenbecher, den sie auf die Jüngere warf. Die Zeugen hielten die Angreiferin erneut zurück und alarmierten die Polizei und Rettungskräfte. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde die 35-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die 39-Jährige wurde vorläufig festgenommen und für weitere polizeiliche Maßnahmen aufs Revier gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen sie.

Jeder Tritt gegen den Kopf eines Menschen kann tödlich sein, wenige Zentimeter können entscheiden. Es hängt regelmäßig ausschließlich vom Zufall ab, ob durch die Tritte lebensgefährdende Verletzungen verursacht werden. Die Polizei Bremen verfolgt diese Delikte mit aller Konsequenz.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell