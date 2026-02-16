PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0121--Sattelzüge legen Verkehr auf A1 lahm--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen, Bundesautobahn 1 (A1)
Zeit: 	16.2.26, 1.45 Uhr

In der Nacht zu Montag ereigneten sich auf der Autobahn 1 ein Lkw-Unfall sowie eine größere Lkw-Panne. Die anschließenden Bergungs- und Sicherungsmaßnahmen führten in beiden Fahrtrichtungen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und längeren Staus.

Aufgrund eines technischen Defekts aktivierte sich während der Fahrt in Richtung Hamburg gegen 1.45 Uhr kurz vor der Abfahrt Mahndorf die Feststellbremse eines Lasters. Hierdurch wurden alle sechs Reifen des Aufliegers beschädigt und mussten gewechselt werden. Aufgrund der winterlichen Witterungsverhältnisse mit Schnee und Eis sowie der aufwändigen Reparatur mussten sowohl der Seitenstreifen als auch der rechte Fahrstreifen vorübergehend gesperrt werden. Um 7.50 Uhr konnten die Arbeiten erfolgreich abgeschlossen und die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Gegen 3 Uhr befuhr ein Sattelzug die A1 in Richtung Osnabrück, als bei schneeglatter Fahrbahn das Heck der Sattelzugmaschine ausbrach. Der Fahrer versuchte noch gegenzulenken, prallte jedoch gegen die Mittelschutzplanke, die dabei beschädigt wurde. Die Sattelzugmaschine war infolge des Aufpralls nicht mehr fahrbereit und kam quer über alle drei Fahrstreifen zum Stillstand. Der Fahrer sowie seine Beifahrerin blieben unverletzt.

Für die Dauer der Maßnahmen musste die Autobahn ab der Anschlussstelle Arsten voll gesperrt werden. Die aufgestauten Fahrzeuge wurden rückwärts aus dem gesperrten Bereich herausgeleitet, während die Lkw zunächst in der Vollsperrung verblieben. Gegen 7.30 Uhr konnte der Rückstau der Lkw aufgelöst werden.

Die Abschleppmaßnahmen dauern derzeit noch an. Im Anschluss ist eine Reinigung der Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe erforderlich. Bis zum Abschluss aller Maßnahmen bleibt die Vollsperrung in Fahrtrichtung Osnabrück bestehen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 14.02.2026 – 10:04

    POL-HB: Nr.: 0118--Unfall nach Diebstahl: Polizei sucht Zeugen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Ohlenhof, Adelenstraße Zeit: 13.2.26, 19.50 Uhr Am Freitagabend entwendete ein bislang noch unbekannter Täter Werkzeug aus einem Firmenwagen in Gröpelingen. Auf seiner Flucht baute er einen Verkehrsunfall und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen. Ein Anwohner der Adelenstraße hörte am Abend, wie die Schiebetür des Firmenfahrzeugs seines Nachbarn geöffnet wurde. ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 13:01

    POL-HB: Nr.: 0117--Polizei Bremen bittet um Mithilfe: 16-Jährige aus Kleefeld vermisst--

    Bremen (ots) - - Mit der Bitte um Beachtung der Öffentlichkeitsfahndung der Polizeidirektion Hannover: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6210583 Die Vermisste könnte sich möglicherweise im Bremer Stadtgebiet aufhalten. Rückfragen bitte an: Pressestelle der Polizeidirektion Hannover Telefon: 0511-109 1040 E-Mail: ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 10:04

    POL-HB: Nr.: 0116--Heimspiel Werder Bremen gegen Bayern München--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen, Weserstadion Zeit: 14.2.26, 15.30 Uhr Am Samstagnachmittag empfängt der SV Werder Bremen um 15.30 Uhr den FC Bayern München im Weserstadion. Es wird von einem ausverkauften Stadion ausgegangen. Wie bei Heimspielen üblich, ist im Bereich des Osterdeichs und der Östlichen Vorstadt mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren