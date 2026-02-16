Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0121--Sattelzüge legen Verkehr auf A1 lahm--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen, Bundesautobahn 1 (A1) Zeit: 16.2.26, 1.45 Uhr

In der Nacht zu Montag ereigneten sich auf der Autobahn 1 ein Lkw-Unfall sowie eine größere Lkw-Panne. Die anschließenden Bergungs- und Sicherungsmaßnahmen führten in beiden Fahrtrichtungen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und längeren Staus.

Aufgrund eines technischen Defekts aktivierte sich während der Fahrt in Richtung Hamburg gegen 1.45 Uhr kurz vor der Abfahrt Mahndorf die Feststellbremse eines Lasters. Hierdurch wurden alle sechs Reifen des Aufliegers beschädigt und mussten gewechselt werden. Aufgrund der winterlichen Witterungsverhältnisse mit Schnee und Eis sowie der aufwändigen Reparatur mussten sowohl der Seitenstreifen als auch der rechte Fahrstreifen vorübergehend gesperrt werden. Um 7.50 Uhr konnten die Arbeiten erfolgreich abgeschlossen und die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Gegen 3 Uhr befuhr ein Sattelzug die A1 in Richtung Osnabrück, als bei schneeglatter Fahrbahn das Heck der Sattelzugmaschine ausbrach. Der Fahrer versuchte noch gegenzulenken, prallte jedoch gegen die Mittelschutzplanke, die dabei beschädigt wurde. Die Sattelzugmaschine war infolge des Aufpralls nicht mehr fahrbereit und kam quer über alle drei Fahrstreifen zum Stillstand. Der Fahrer sowie seine Beifahrerin blieben unverletzt.

Für die Dauer der Maßnahmen musste die Autobahn ab der Anschlussstelle Arsten voll gesperrt werden. Die aufgestauten Fahrzeuge wurden rückwärts aus dem gesperrten Bereich herausgeleitet, während die Lkw zunächst in der Vollsperrung verblieben. Gegen 7.30 Uhr konnte der Rückstau der Lkw aufgelöst werden.

Die Abschleppmaßnahmen dauern derzeit noch an. Im Anschluss ist eine Reinigung der Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe erforderlich. Bis zum Abschluss aller Maßnahmen bleibt die Vollsperrung in Fahrtrichtung Osnabrück bestehen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell