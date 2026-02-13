PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0117--Polizei Bremen bittet um Mithilfe: 16-Jährige aus Kleefeld vermisst--

Bremen (ots)

   -

Mit der Bitte um Beachtung der Öffentlichkeitsfahndung der Polizeidirektion Hannover:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6210583

Die Vermisste könnte sich möglicherweise im Bremer Stadtgebiet aufhalten.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Polizeidirektion Hannover
Telefon: 0511-109 1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 10:04

    POL-HB: Nr.: 0116--Heimspiel Werder Bremen gegen Bayern München--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen, Weserstadion Zeit: 14.2.26, 15.30 Uhr Am Samstagnachmittag empfängt der SV Werder Bremen um 15.30 Uhr den FC Bayern München im Weserstadion. Es wird von einem ausverkauften Stadion ausgegangen. Wie bei Heimspielen üblich, ist im Bereich des Osterdeichs und der Östlichen Vorstadt mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 14:13

    POL-HB: Nr.: 0115--Brandstiftung in Schule--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Westend, Vegesacker Straße / Helgolander Straße Zeit: 11.02.2025, 17:15 Uhr Am späten Mittwochnachmittag brannte es in einer Schule im Ortsteil Westend an mehreren Stellen. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen. Der Vorfall ereignete sich gegen 17:15 Uhr in der Oberschule an der Helgolander Straße, wo eine unbekannte Frau im Gebäude an mehreren Stellen kleinere Brände gelegt ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 11:46

    POL-HB: Nr.: 0114 --Goldkette geraubt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Bruchstraße Zeit: 11.02.2026, 11:15 Uhr Zwei unbekannte Männer raubten am Mittwochvormittag einem 34 Jahre alten Mann in der Neustadt eine Goldkette. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 11:15 Uhr war der 34-Jährige in der Bruchstraße unterwegs, da er sich mit jemandem treffen wollte um eine hochwertige Goldkette zu verkaufen. Dazu hatte er in einem Internetportal ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren