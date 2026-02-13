POL-HB: Nr.: 0117--Polizei Bremen bittet um Mithilfe: 16-Jährige aus Kleefeld vermisst

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Bruchstraße Zeit: 11.02.2026, 11:15 Uhr Zwei unbekannte Männer raubten am Mittwochvormittag einem 34 Jahre alten Mann in der Neustadt eine Goldkette. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 11:15 Uhr war der 34-Jährige in der Bruchstraße unterwegs, da er sich mit jemandem treffen wollte um eine hochwertige Goldkette zu verkaufen. Dazu hatte er in einem Internetportal ein ...

mehr