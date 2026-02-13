Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0116--Heimspiel Werder Bremen gegen Bayern München--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen, Weserstadion Zeit: 14.2.26, 15.30 Uhr

Am Samstagnachmittag empfängt der SV Werder Bremen um 15.30 Uhr den FC Bayern München im Weserstadion. Es wird von einem ausverkauften Stadion ausgegangen.

Wie bei Heimspielen üblich, ist im Bereich des Osterdeichs und der Östlichen Vorstadt mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Kurzfristige Straßensperrungen durch die Polizei sind aufgrund von Einsatzmaßnahmen im Stadionumfeld und im gesamten Innenstadtbereich jederzeit möglich. Neben der Heimpartie wird es im Innenstadtbereich zudem wieder zu Versammlungslagen kommen. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.

Im Umfeld von Fußballspielen kommt es regelmäßig zu einer Häufung von Kfz-Aufbrüchen. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell