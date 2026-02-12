PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0113--Erneut Bar nach behördenübergreifenden Kontrollen geschlossen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen und Arbergen
Zeit: 	11.02.2026, 15 bis 22 Uhr

Im Rahmen von behördenübergreifenden Gewerbekontrollen mit dem Zoll, dem Ordnungsamt und dem Finanzamt konnten durch die Einsatzkräfte am Mittwoch in einer Bar in Hemelingen unter anderem mehrere Brandschutzverstöße und andere bauliche Mängel festgestellt werden. Die Bar wurde daraufhin geschlossen.

Im Fokus der Kontrollen standen Kioske, Cafés und andere Gaststätten. Insgesamt wurden neun Objekte und 22 Personen kontrolliert. Nach dem Betreten einer Bar in der Hemelinger Bahnhofstraße stellten die Einsatzkräfte zunächst diverse unverzollte Tabakwaren fest. Dann kamen auch noch Mängel in der Kassenführung sowie bei einem Mitarbeiter der Verdacht der Schwarzarbeit hinzu. Überdies führten zwei der kontrollierten Personen jeweils eine größere Menge Bargeld mit sich, was wegen des Anfangsverdachtes der Geldwäsche schließlich zur Beschlagnahme des Geldes führte. Aufgrund der festgestellten Mängel wurde die Bar vom Ordnungsdienst verschlossen und die Schlüssel sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Bremen ist seit vielen Wochen und Monaten verstärkt mit anderen Behörden im Einsatz und wird auch zukünftig offene und verdeckte Schwerpunktmaßnahmen durchführen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Telefon: 0421/362 12114
Fax: 0421/362 3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

