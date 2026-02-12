POL-HB: Nr.: 0111--Noch freie Plätze: Vortrag "Sexualisierte Gewalt im Netz - Kinder sicher begleiten"

Polizei Bremen

Vortrag "Sexualisierte Gewalt im Netz - Kinder sicher begleiten"

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Justizzentrum Am Wall 198 Zeit: 23.2.26, 17 bis 19 Uhr

Kinder und Jugendliche bewegen sich heute ganz selbstverständlich im digitalen Raum - in Chats, sozialen Netzwerken, Games und auf Videoplattformen. Doch wo Chancen sind, lauern auch Risiken.

In dieser Informationsveranstaltung werfen wir zunächst einen Blick auf die digitale Lebenswelt von Kindern: Wie digital ist ihr Alltag? Wie viel Zeit verbringen sie im Netz? Welche Angebote nutzen sie?

Anschließend geht es um die Gefahren im Internet, mit denen Kinder konfrontiert werden können. Im Fokus stehen dabei die Themen: Cybergrooming, Pornografische Inhalte, Sexting.

Neben verständlichen strafrechtlichen Grundlagen erhalten die Teilnehmenden konkrete Verhaltens- und Präventionstipps für den Alltag. Zudem wird aufgezeigt, wie Erwachsene reagieren sollten, wenn Kinder mit strafbaren Inhalten oder Grenzverletzungen im Netz in Berührung kommen. Abgerundet wird die Veranstaltung durch Hinweise auf Hilfsangebote und Anlaufstellen, die Betroffenen und Bezugspersonen Unterstützung bieten.

Der Vortrag findet am 23. Februar von 17 bis 19 Uhr im Justizzentrum, Am Wall 198 statt. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung per E-Mail an praeventionszentrum@polizei.bremen.de oder telefonisch unter 0421 362-19003 erforderlich. Weitere Informationen zu Cybercrime und Präventionstipps finden Sie auch auf unserer Internetseite www.polizei.bremen.de.

