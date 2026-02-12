PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0111--Noch freie Plätze: Vortrag "Sexualisierte Gewalt im Netz - Kinder sicher begleiten"--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Altstadt, Justizzentrum Am Wall 198
Zeit: 	23.2.26, 17 bis 19 Uhr

Kinder und Jugendliche bewegen sich heute ganz selbstverständlich im digitalen Raum - in Chats, sozialen Netzwerken, Games und auf Videoplattformen. Doch wo Chancen sind, lauern auch Risiken.

In dieser Informationsveranstaltung werfen wir zunächst einen Blick auf die digitale Lebenswelt von Kindern: Wie digital ist ihr Alltag? Wie viel Zeit verbringen sie im Netz? Welche Angebote nutzen sie?

Anschließend geht es um die Gefahren im Internet, mit denen Kinder konfrontiert werden können. Im Fokus stehen dabei die Themen: Cybergrooming, Pornografische Inhalte, Sexting.

Neben verständlichen strafrechtlichen Grundlagen erhalten die Teilnehmenden konkrete Verhaltens- und Präventionstipps für den Alltag. Zudem wird aufgezeigt, wie Erwachsene reagieren sollten, wenn Kinder mit strafbaren Inhalten oder Grenzverletzungen im Netz in Berührung kommen. Abgerundet wird die Veranstaltung durch Hinweise auf Hilfsangebote und Anlaufstellen, die Betroffenen und Bezugspersonen Unterstützung bieten.

Der Vortrag findet am 23. Februar von 17 bis 19 Uhr im Justizzentrum, Am Wall 198 statt. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung per E-Mail an praeventionszentrum@polizei.bremen.de oder telefonisch unter 0421 362-19003 erforderlich. Weitere Informationen zu Cybercrime und Präventionstipps finden Sie auch auf unserer Internetseite www.polizei.bremen.de.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 15:33

    POL-HB: Nr.: 0110 --Einbrecher-Duo festgenommen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Steffensweg, Nordstraße Zeit: 10.02.2026, 08:10 Uhr Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Dienstagmorgen in Walle zwei Männer im Alter von 34 und 40 Jahren, die sich zuvor als Handwerker ausgegeben hatten und in eine Wohnung eingebrochen waren. Gegen 08:10 Uhr klingelten zwei Männer bei einem 39-jährigen Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Nordstraße und gaben sich ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 10:32

    POL-HB: Nr.: 0109 --Polizei stoppt Auto mit hunderten illegalen Feuerwerkskörpern--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Waller Friedhofsstraße Zeit: 09.02.2026, 13:30 - 17 Uhr Die Polizei Bremen führte gemeinsam mit dem Zoll am Montagnachmittag in Walle Verkehrskontrollen zum Thema Alkohol- Drogen und Medikamente durch. In einem Fall wurden in einem Kofferraum über 700 illegale Feuerwerkskörper gefunden. Die Einsatzkräfte kontrollierten ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 09:30

    POL-HB: Nr.: 0108 --Unbekannte sprengen Ticketautomaten--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Burglesum, OT St. Magnus, Am Bahnhof Sankt Magnus Zeit: 11.02.26, 1.10 Uhr Unbekannte sprengten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof Sankt Magnus. Es entstand hoher Sachschaden. Der Automat einer Privatbahn explodierte auf dem Bahnsteig gegen kurz nach 1 Uhr nachts. Es befanden sich Trümmerteile und Beschädigungen in einem Umkreis von zehn Metern. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren