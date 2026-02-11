PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0110 --Einbrecher-Duo festgenommen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Walle, OT Steffensweg, Nordstraße
Zeit: 	10.02.2026, 08:10 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Dienstagmorgen in Walle zwei Männer im Alter von 34 und 40 Jahren, die sich zuvor als Handwerker ausgegeben hatten und in eine Wohnung eingebrochen waren.

Gegen 08:10 Uhr klingelten zwei Männer bei einem 39-jährigen Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Nordstraße und gaben sich als Handwerker aus, woraufhin er die Haustür öffnete. Sie erzählten ihm, dass sie den Auftrag bekommen hätten, in der Wohnung des Nachbarn einen neuen Bodenbelag zu verlegen. Kurze Zeit später kam dem 39-Jährigen die Sache merkwürdig vor und er verständigte den Vermieter, der keine Handwerker beauftragt hatte und daraufhin die Polizei alarmierte. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte stellten noch vor Ort die beiden Männer im Alter von 34 und 40 Jahren vor dem Haus und im Treppenhaus. Bei einer Nachschau im Haus stellten die Polizisten eine aufgebrochene Wohnungstür fest. In der Wohnung wurden mehrere Schränke geöffnet und durchwühlt. Zudem fanden sie Aufbruchswerkzeug sowie Stehlgut, das beschlagnahmt wurde.

Das Einbrecher-Duo wurde anschließend festgenommen und in eine Polizeiwache gebracht. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass gegen den 34-Jährigen ein offener Haftbefehl vorlag. Er wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Auch wird geprüft, ob er für weitere gleichgelagerte Taten verantwortlich ist. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei lobt das vorbildliche Verhalten des Zeugen. Durch seine Mithilfe konnten die Tatverdächtigen am Tatort gestellt werden. Dieser Fall zeigt erneut, dass aufmerksame Zeugen helfen, Einbrecher zu überführen oder einen Einbruch zu verhindern. Lassen Sie nur Handwerker hinein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Rufen Sie beim geringsten Zweifel die Polizei unter 110 an, wenn Ihnen Personen auf Grundstücken oder an Gebäuden auffallen, die sich verdächtig verhalten.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

