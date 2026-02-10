PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0106 --Verkehrsunfall in der Östlichen Vorstadt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Östliche Vorstadt, OT Fesenfeld, Schwachhauser Heerstraße
Zeit: 	10.02.26, 12.25 Uhr

In der Östlichen Vorstadt missachtete am Dienstagmittag der Fahrer eines Range Rover offenbar das Rotlicht einer Ampel und kollidierte im Kreuzungsbereich Schwachhauser Heerstraße, Ecke Bismarckstraße mit zwei weiteren Fahrzeugen.

Bei der Karambolage landete der Range Rover auf dem Dach. Das Fahrzeug sowie die beiden anderen Autos, ein Audi und ein BMW, mussten abgeschleppt werden. Alle drei Fahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht, es entstand hoher Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Der mutmaßliche Unfallverursacher musste sich einer Blutentnahme unterziehen, da der Verdacht auf Alkoholeinfluss bestand. Der Kreuzungsbereich wurde während der Unfallaufnahme gesperrt, es kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren