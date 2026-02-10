PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0105 --Unbekannter versprüht Reizgas im Bus--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Woltmershausen, OT Rablinghausen, Rablinghauser Landstraße
Zeit: 	09.02.2026, 16 Uhr

Eine 44 Jahre alte Frau wurde am Montagnachmittag in Rablinghausen durch ein Pfefferspray in einem Bus verletzt. Ein Unbekannter versprühte Reizgas beim Aussteigen aus dem Bus. Die Polizei sucht Zeugen.

Kurz bevor der Linienbus gegen 16 Uhr an der Haltestelle Stromer Straße hielt, sprach der Unbekannte mehrere Gäste an. Beim Aussteigen holte er ein Pfefferspray aus seiner Jackentasche und sprühte das Reizgas in den Bus. Eine 44-Jährige erlitt dabei Reizungen der Atemwege und in den Augen. Sie wurde von Rettungskräften vor Ort versorgt.

Der Täter soll zwischen 20 und 30 Jahren und 1,75 Meter groß sein. Er hatte eine schwarze Hautfarbe und trug eine dicke schwarze Daunenjacke mit aufgesetzter Kapuze und eine dunkle Hose.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

