POL-HB: Nr.: 0103 --Nach Unfall zusammengeschlagen und ausgeraubt

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Gröpelingen, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 08.02.2026, 02:45 Uhr

Ein 26 Jahre alter Mann wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag von einem Unbekannten mit einem Auto angefahren und anschließend geschlagen und ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 02:45 Uhr war der 26-Jährige auf der Gröpelinger Heerstraße unterwegs. Laut ersten Zeugenaussagen wurde er an der Ecke Morgenlandstraße von einem silbernen Toyota Yaris angefahren. Der Fahrer soll daraufhin ausgestiegen sein und den 26-Jährigen, der am Boden lag, massiv geschlagen haben. Der 29 Jahre alte Zeuge schrie den Unbekannten daraufhin an, woraufhin dieser wieder einstieg und wegfuhr. Als die alarmierten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, wurde der 26-Jährige von Rettungskräften versorgt und mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort gab er gegenüber den Polizisten an, dass ihm Handy und Jacke von dem Fahrer entwendet wurden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen auch zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Der Täter konnte lediglich wie folgt beschrieben werden: Er soll schwarze Haare gehabt und eine braune Jacke getragen haben. Außerdem gab der 26-Jährige an, dass der Täter ihn auf arabisch beleidigt haben soll. Der Zeuge erkannte das Auto als silbernen Toyota Yaris, konnte aber das Kennzeichen nicht erkennen.

Zeugen, die in der Gröpelinger Heerstraße oder der näheren Umgebung Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

