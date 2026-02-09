PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0103 --Nach Unfall zusammengeschlagen und ausgeraubt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Gröpelingen, OT Gröpelingen, Gröpelinger Heerstraße
Zeit: 	08.02.2026, 02:45 Uhr

Ein 26 Jahre alter Mann wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag von einem Unbekannten mit einem Auto angefahren und anschließend geschlagen und ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 02:45 Uhr war der 26-Jährige auf der Gröpelinger Heerstraße unterwegs. Laut ersten Zeugenaussagen wurde er an der Ecke Morgenlandstraße von einem silbernen Toyota Yaris angefahren. Der Fahrer soll daraufhin ausgestiegen sein und den 26-Jährigen, der am Boden lag, massiv geschlagen haben. Der 29 Jahre alte Zeuge schrie den Unbekannten daraufhin an, woraufhin dieser wieder einstieg und wegfuhr. Als die alarmierten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, wurde der 26-Jährige von Rettungskräften versorgt und mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort gab er gegenüber den Polizisten an, dass ihm Handy und Jacke von dem Fahrer entwendet wurden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen auch zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Der Täter konnte lediglich wie folgt beschrieben werden: Er soll schwarze Haare gehabt und eine braune Jacke getragen haben. Außerdem gab der 26-Jährige an, dass der Täter ihn auf arabisch beleidigt haben soll. Der Zeuge erkannte das Auto als silbernen Toyota Yaris, konnte aber das Kennzeichen nicht erkennen.

Zeugen, die in der Gröpelinger Heerstraße oder der näheren Umgebung Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 09:51

    POL-HB: Nr.: 0102 --Aufatmen nach Serie von Überfällen: Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 09.02.2026 Die Polizei Bremen hat am Wochenende drei mutmaßliche Täter festgenommen, die im Verdacht stehen, für mehrere Überfälle auf Tankstellen in den vergangenen Wochen verantwortlich zu sein. Die Staatsanwaltschaft hat gegen zwei Beschuldigte Untersuchungshaft beantragt, ein Richter ordnete diese an. Die Ermittlungen dauern ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 13:17

    POL-HB: Nr.: 0101 --Mann von Gruppe ausgeraubt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Nord, Paul-Singer-Straße Zeit: 07.02.2026, 23 Uhr Eine Gruppe von Unbekannten raubte in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Ortsteil Neue Vahr Nord einen 20-Jährigen aus. Die Angreifer schlugen mehrfach auf ihn ein und bedrohten ihn mit einer Waffe. Die Polizei sucht Zeugen. Der 20 Jahre alte Mann befand sich mit einer Frau gegen 23 Uhr in der Paul-Singer-Straße, als ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 11:53

    POL-HB: Nr.: 0100 --Bewaffneter Raubüberfall auf Kiosk in Osterholz--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Osterholz, OT Ellener Feld, Etelser Straße Zeit: 07.02.2026, 21:40 Uhr Zwei bewaffnete Räuber überfielen am späten Samstagabend einen Kiosk in der Etelser Straße. Die Täter flüchteten mit Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 21:40 Uhr betrat ein maskierter Mann den Kiosk und forderte unter Vorhalt einer Schreckschusswaffe Geld ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren