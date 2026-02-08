PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0101 --Mann von Gruppe ausgeraubt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Nord, Paul-Singer-Straße
Zeit: 	07.02.2026, 23 Uhr

Eine Gruppe von Unbekannten raubte in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Ortsteil Neue Vahr Nord einen 20-Jährigen aus. Die Angreifer schlugen mehrfach auf ihn ein und bedrohten ihn mit einer Waffe. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 20 Jahre alte Mann befand sich mit einer Frau gegen 23 Uhr in der Paul-Singer-Straße, als sich ihnen eine Gruppe von fünf Personen näherte und einer von ihnen nach einer Zigarette fragte. Unmittelbar danach zog einer der Unbekannten eine silberne Waffe und bedrohte den 20-Jährigen damit. Anschließend schlug die Gruppe mehrfach, unter anderem mit der Waffe, auf den jungen Mann ein. Dabei nahmen sie ihn auch in den Schwitzkasten. Die Täter entrissen ihm die Bauchtasche und seine Smartwatch und entnahmen seine Kopfhörer. Der junge Mann konnte sich losreißen, lief davon und alarmierte die Polizei. Der Verletzte wurde von Rettungskräften zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Täter sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt sein, dunkle Haare und einen dunklen Teint haben. Die Polizei Bremen bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder den Tätern geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

