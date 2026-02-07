PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0098 --Räuber gestellt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz
Zeit: 	06.02.2026, 9 Uhr

Eine 57 Jahre alte Frau wurde am Freitagmorgen in der Bahnhofsvorstadt ausgeraubt. Einsatzkräfte der Polizei Bremen fassten schnell einen 30-jährigen Tatverdächtigen.

Die Frau befand sich gegen 9 Uhr am Bahnhofsplatz und wartete auf eine Straßenbahn, als ein Unbekannter sie ansprach. Als sie ihm sagte, dass er weggehen soll, schlug er ihr zweimal mit der flachen Hand auf den Oberkörper, riss ihr die Tasche von der Schulter und lief davon. Als mehrere Zeugen darauf aufmerksam wurden, gab er ihr die Tasche zunächst zurück, entwendete aber die Geldbörse und flüchtete. Einsatzkräfte der Polizei stellten den 30-Jährigen noch in Tatortnähe und nahmen ihn vorläufig fest. Die Beute konnte aufgefunden und sichergestellt werden.

Gegen den Mann fertigten die Polizisten eine entsprechende Strafanzeige. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

