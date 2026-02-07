Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0097 --Kontrollen im Bahnhofsquartier--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, Bahnhofsvorstadt Zeit: 06.02.2026 - 07.02.2026, 20 - 2 Uhr

Die Polizei Bremen führte am Freitagabend bis in die Nacht hinein gemeinsam mit der Bundespolizei und dem Ordnungsdienst Kontrollen zur Bekämpfung der Drogenkriminalität und der Überwachung der bestehenden Waffenverbotszone in der Bahnhofsvorstadt durch.

Etwa ab 20 Uhr waren die Kräfte am Freitag rund um den Bahnhof präsent und führten bis in die späten Nachtstunden Kontrollen an zentralen Orten und bekannten Hotspots durch. Insgesamt wurden über 35 Personen kontrolliert und durchsucht und fünf Platzverweise ausgesprochen. Die Einsatzkräfte stellten unter anderem Crack, Cannabis, Pfefferspray und verschreibungspflichtige Medikamente sicher. Zudem trafen die Polizisten auf einen 25 Jahre alten Mann, der bereits mit einem Aufenthalts- oder Betretungsverbot für den Bahnhofsbereich belegt war. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. In allen Fällen wurden entsprechende Anzeigen gefertigt.

Die Maßnahme ist Teil einer langfristig angelegten Strategie zur nachhaltigen Erhöhung der Sicherheit im Bereich Bahnhofsvorstadt. Auch in Zukunft wird die Polizei Bremen gemeinsam mit Partnerbehörden gezielte Kontrollen fortsetzen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell