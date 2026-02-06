POL-HB: Nr.: 0096 --Aufzüge am Wochenende in Bremen

Polizei Bremen

Ort: Bremen Zeit: 07.02.2026

In Bremen finden an diesem Wochenende eine Pro Palästina Demo sowie ein Aufzug, der auf die aktuelle Situation der kurdischen Bevölkerung in Syrien aufmerksam machen soll, statt. Die Polizei Bremen erwartet Verkehrsbehinderungen rund um die Marschroute.

Die Pro Palästina Demo startet am Samstag um 14:30 Uhr mit einer Auftaktkundgebung auf dem Luise-Koch-Platz. Auf folgender Route findet der Aufzug statt:

Luise-Koch-Platz - Bei den Drei Pfählen - Am Hulsberg - Am Schwarzen Meer - Vor dem Steintor - Ostertorsteinweg - Am Wall - Ostertorstraße - Domsheide - Balgebrückstraße - Wilhelm-Kaisen-Brücke - Friedrich-Ebert-Straße - Osterstraße - Westerstraße - Lucie-Flechtmann-Platz

Zum Thema "Solidarität mit Rojava" ist für Samstag ab 16 Uhr ein weiterer Aufzug auf folgender Strecke angemeldet:

Bahnhofsvorplatz - Breitenweg - Bürgermeister-Smidt-Straße - Am Brill - Hutfilterstraße - Obernstraße - Marktplatz

Rund um diese Routen kann es temporär zu Verkehrsbehinderungen kommen. Es wird empfohlen, den Bereich zu umfahren.

