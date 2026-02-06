PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0096 --Aufzüge am Wochenende in Bremen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen
Zeit: 	07.02.2026

In Bremen finden an diesem Wochenende eine Pro Palästina Demo sowie ein Aufzug, der auf die aktuelle Situation der kurdischen Bevölkerung in Syrien aufmerksam machen soll, statt. Die Polizei Bremen erwartet Verkehrsbehinderungen rund um die Marschroute.

Die Pro Palästina Demo startet am Samstag um 14:30 Uhr mit einer Auftaktkundgebung auf dem Luise-Koch-Platz. Auf folgender Route findet der Aufzug statt:

Luise-Koch-Platz - Bei den Drei Pfählen - Am Hulsberg - Am Schwarzen Meer - Vor dem Steintor - Ostertorsteinweg - Am Wall - Ostertorstraße - Domsheide - Balgebrückstraße - Wilhelm-Kaisen-Brücke - Friedrich-Ebert-Straße - Osterstraße - Westerstraße - Lucie-Flechtmann-Platz

Zum Thema "Solidarität mit Rojava" ist für Samstag ab 16 Uhr ein weiterer Aufzug auf folgender Strecke angemeldet:

Bahnhofsvorplatz - Breitenweg - Bürgermeister-Smidt-Straße - Am Brill - Hutfilterstraße - Obernstraße - Marktplatz

Rund um diese Routen kann es temporär zu Verkehrsbehinderungen kommen. Es wird empfohlen, den Bereich zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 08:11

    POL-HB: Nr.: 0094 --Tankstellenraub mit Verletztem - Polizei sucht Zeugen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Schlengstraße Zeit: 05.02.26, 22.30 Uhr Am Donnerstagabend, gegen 22.30 Uhr, überfielen drei maskierte Täter eine Tankstelle in der Schlengstraße in Bremen-Hemelingen. Dabei wurde ein Mitarbeiter verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und prüft intensiv mögliche Zusammenhänge mit vorangegangenen ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 12:03

    POL-HB: Nr.: 0093 --Raubüberfälle nach vermeintlichem Date in der Neustadt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt/Gartenstadt Süd, Kleine Annenstraße/Lobsienstraße Zeit: 04.02.2026 - 05.02.2026, 23 Uhr, 01:40 Uhr. Zwei Männer im Alter von 23 und 29 Jahren gerieten in der Nacht zu Donnerstag in der Neustadt in eine Dating-Falle. Nachdem sich beide über eine ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 10:40

    POL-HB: Nr.: 0092 --Feuer in Gaststätte--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Huchting, OT Sodenmatt, Obervielander Straße Zeit: 02.02.2026, 23:10 Uhr In der Nacht von Montag auf Dienstag legten Unbekannte Feuer in einer Sportgaststätte in Huchting. Die Polizei sucht Zeugen. Etwa um 23:10 Uhr wurde die Alarmanlage des Lokals in der Obervielander Straße ausgelöst und der 60 Jahre alte Inhaber machte sich auf den Weg dorthin. Vor Ort bemerkte er Rauch im Gebäude und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren