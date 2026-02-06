Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0094 --Tankstellenraub mit Verletztem - Polizei sucht Zeugen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Schlengstraße Zeit: 05.02.26, 22.30 Uhr

Am Donnerstagabend, gegen 22.30 Uhr, überfielen drei maskierte Täter eine Tankstelle in der Schlengstraße in Bremen-Hemelingen. Dabei wurde ein Mitarbeiter verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und prüft intensiv mögliche Zusammenhänge mit vorangegangenen Überfällen in jüngerer Vergangenheit.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat zunächst ein junger Mann den Verkaufsraum und gab vor, ein Getränk kaufen zu wollen. Als der 20 Jahre alte Mitarbeiter die Kasse öffnete, kamen zwei weitere Täter hinzu. Einer der Männer bedrohte den Angestellten mit einer Schusswaffe, ein anderer begab sich hinter den Verkaufstresen und entnahm Bargeld sowie eine Geldkassette. Als der 20-Jährige versuchte, die Flucht zu verhindern, stach ein Räuber mit einem Messer in dessen Oberschenkel. Der dritte Täter sicherte währenddessen den Eingangsbereich. Anschließend flüchteten alle drei fußläufig in Richtung Schlengpark.

Der verletzte Mitarbeiter wurde zur weiteren ambulanten medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief bisher ohne Erfolg.

Das Räubertrio soll etwa 18 bis 20 Jahre alt sein. Alle circa 170-180 Zentimeter groß, dunkel gekleidet und mit Stofftüchern maskiert.

Wer im Bereich der Schlengstraße oder des Schlengparks verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

