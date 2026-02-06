PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0094 --Tankstellenraub mit Verletztem - Polizei sucht Zeugen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Schlengstraße
Zeit: 	05.02.26, 22.30 Uhr

Am Donnerstagabend, gegen 22.30 Uhr, überfielen drei maskierte Täter eine Tankstelle in der Schlengstraße in Bremen-Hemelingen. Dabei wurde ein Mitarbeiter verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und prüft intensiv mögliche Zusammenhänge mit vorangegangenen Überfällen in jüngerer Vergangenheit.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat zunächst ein junger Mann den Verkaufsraum und gab vor, ein Getränk kaufen zu wollen. Als der 20 Jahre alte Mitarbeiter die Kasse öffnete, kamen zwei weitere Täter hinzu. Einer der Männer bedrohte den Angestellten mit einer Schusswaffe, ein anderer begab sich hinter den Verkaufstresen und entnahm Bargeld sowie eine Geldkassette. Als der 20-Jährige versuchte, die Flucht zu verhindern, stach ein Räuber mit einem Messer in dessen Oberschenkel. Der dritte Täter sicherte währenddessen den Eingangsbereich. Anschließend flüchteten alle drei fußläufig in Richtung Schlengpark.

Der verletzte Mitarbeiter wurde zur weiteren ambulanten medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief bisher ohne Erfolg.

Das Räubertrio soll etwa 18 bis 20 Jahre alt sein. Alle circa 170-180 Zentimeter groß, dunkel gekleidet und mit Stofftüchern maskiert.

Wer im Bereich der Schlengstraße oder des Schlengparks verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 12:03

    POL-HB: Nr.: 0093 --Raubüberfälle nach vermeintlichem Date in der Neustadt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt/Gartenstadt Süd, Kleine Annenstraße/Lobsienstraße Zeit: 04.02.2026 - 05.02.2026, 23 Uhr, 01:40 Uhr. Zwei Männer im Alter von 23 und 29 Jahren gerieten in der Nacht zu Donnerstag in der Neustadt in eine Dating-Falle. Nachdem sich beide über eine ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 10:40

    POL-HB: Nr.: 0092 --Feuer in Gaststätte--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Huchting, OT Sodenmatt, Obervielander Straße Zeit: 02.02.2026, 23:10 Uhr In der Nacht von Montag auf Dienstag legten Unbekannte Feuer in einer Sportgaststätte in Huchting. Die Polizei sucht Zeugen. Etwa um 23:10 Uhr wurde die Alarmanlage des Lokals in der Obervielander Straße ausgelöst und der 60 Jahre alte Inhaber machte sich auf den Weg dorthin. Vor Ort bemerkte er Rauch im Gebäude und ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 08:54

    POL-HB: Nr.: 0091 --Flucht endet an der Hausmauer--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen- Hemelingen, OT Hastedt, Am Rosenberg Zeit: 02.02.26, 11.45 Uhr Ein Audi-Fahrer entzog sich am Montagmorgen einer Verkehrskontrolle in Bremen-Hastedt und verursachte dabei einen Unfall. Zuvor war das Fahrzeug zivilen Einsatzkräften der Polizei Bremen auf der Karl-Carstens-Brücke durch überhöhte Geschwindigkeit und zu geringen Sicherheitsabstand aufgefallen. Als die Polizisten den Wagen im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren