PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0092 --Feuer in Gaststätte--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Huchting, OT Sodenmatt, Obervielander Straße
Zeit: 	02.02.2026, 23:10 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag legten Unbekannte Feuer in einer Sportgaststätte in Huchting. Die Polizei sucht Zeugen.

Etwa um 23:10 Uhr wurde die Alarmanlage des Lokals in der Obervielander Straße ausgelöst und der 60 Jahre alte Inhaber machte sich auf den Weg dorthin. Vor Ort bemerkte er Rauch im Gebäude und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Die Flammen wurden durch die Feuerwehr schnell gelöscht, verletzt wurde niemand. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen schlugen Unbekannte eine Scheibe der Gaststätte ein und legten dann Feuer im Inneren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

Zeugen, die in der Obervielander Straße oder der näheren Umgebung Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 08:54

    POL-HB: Nr.: 0091 --Flucht endet an der Hausmauer--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen- Hemelingen, OT Hastedt, Am Rosenberg Zeit: 02.02.26, 11.45 Uhr Ein Audi-Fahrer entzog sich am Montagmorgen einer Verkehrskontrolle in Bremen-Hastedt und verursachte dabei einen Unfall. Zuvor war das Fahrzeug zivilen Einsatzkräften der Polizei Bremen auf der Karl-Carstens-Brücke durch überhöhte Geschwindigkeit und zu geringen Sicherheitsabstand aufgefallen. Als die Polizisten den Wagen im ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 10:17

    POL-HB: Nr.: 0089 --Mehrere Tatverdächtige nach Betrugstaten gestellt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Osterholz Zeit: 30.01.2026 In der vergangenen Woche stellten Einsatzkräfte der Polizei Bremen gleich mehrere Tatverdächtige, nachdem diese zuvor versucht hatten, durch verschiedene Betrugsmaschen an das Geld älterer Menschen heranzukommen. Am Freitagnachmittag begleiteten Einsatzkräfte in Zivil einen 93 Jahre alten Mann in Osterholz zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren