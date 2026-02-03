Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0092 --Feuer in Gaststätte--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Huchting, OT Sodenmatt, Obervielander Straße Zeit: 02.02.2026, 23:10 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag legten Unbekannte Feuer in einer Sportgaststätte in Huchting. Die Polizei sucht Zeugen.

Etwa um 23:10 Uhr wurde die Alarmanlage des Lokals in der Obervielander Straße ausgelöst und der 60 Jahre alte Inhaber machte sich auf den Weg dorthin. Vor Ort bemerkte er Rauch im Gebäude und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Die Flammen wurden durch die Feuerwehr schnell gelöscht, verletzt wurde niemand. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen schlugen Unbekannte eine Scheibe der Gaststätte ein und legten dann Feuer im Inneren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

Zeugen, die in der Obervielander Straße oder der näheren Umgebung Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell