Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0093 --Raubüberfälle nach vermeintlichem Date in der Neustadt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt/Gartenstadt Süd, Kleine Annenstraße/Lobsienstraße Zeit: 04.02.2026 - 05.02.2026, 23 Uhr, 01:40 Uhr.

Zwei Männer im Alter von 23 und 29 Jahren gerieten in der Nacht zu Donnerstag in der Neustadt in eine Dating-Falle. Nachdem sich beide über eine Kleinanzeigenplattform mit einer vermeintlichen Frau zu einem Treffen verabredet hatten, wurden sie von Unbekannten überfallen und ausgeraubt.

Beide Männer hatten auf ein Inserat reagiert, in dem eine junge Frau einen Sexpartner suchte. Die Treffen wurden in der Lobsienstraße und Kleine Annenstraße vereinbart. Als die Männer vor Ort waren wurden sie von drei Unbekannten angegriffen. Sie schlugen auf die Männer ein und verwendeten in einem Fall einen Schlagstock. Anschließend entwendeten sie unter anderem Bargeld, Mobiltelefone und eine Uhr.

Der 23 Jahre alte Mann erlitt eine Wunde am Kopf und wurde von Rettungskräften vor Ort versorgt. Der 29 Jahre alte Mann war zwischenzeitlich bewusstlos und wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

In einem Fall wurden zwei, der drei Täter wie folgt beschrieben: Beide sollen ungefähr 20 Jahre alt und komplett in schwarz gekleidet gewesen sein. Einer von ihnen soll circa 1,70 Meter groß und einen dunkleren Teint haben. Der zweite soll um die 1,85 Meter groß und eine schwarze Hautfarbe haben.

Die Polizei bittet um Hilfe und fragt: Wer hat in der Nacht zu Donnerstag gegen 23 Uhr in der Kleine Annenstraße sowie gegen 01:40 Uhr in der Lobsienstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zu den beschriebenen Personen machen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen. Ob zwischen den beiden Vorfällen ein Zusammenhang besteht, wird derzeit geprüft.

Die Polizei rät zu besonderer Vorsicht bei Verabredungen über Online-Portale: Treffen Sie sich zunächst an einem öffentlichen, gut besuchten Ort, beispielsweise in einem Café oder Restaurant. Vermeiden Sie Treffen an abgelegenen oder Ihnen unbekannten Orten. Planen Sie Ihre An- und Abreise eigenständig, um unabhängig von der neuen Bekanntschaft zu sein. Informieren Sie eine Vertrauensperson über Zeit und Ort des Treffens.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell