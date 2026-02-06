PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HB: Nr.: 0095 --Wohnungsdurchsuchung - Polizei stellt Drogen sicher und vollstreckt Haftbefehl--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, An der Weide
Zeit: 	05.02.2026, 12:30 - 14:30 Uhr

Die Polizei Bremen führte am Donnerstag gemeinsam mit dem Ordnungsamt und dem Bauamt Kontrollen in einem Mehrparteienhaus und in einem gewerblichen Objekt im Bereich der Bahnhofsvorstadt durch. Dabei wurden Drogen beschlagnahmt und ein Haftbefehl vollstreckt. Zudem stellten sie in einem Kiosk diverse Verstöße fest.

Nach Hinweisen aus der Bevölkerung, wonach es in den vergangenen Monaten in einem Mehrparteienhaus in der Straße An der Weide in einer Wohnung immer wieder zum Handel von Betäubungsmittel gekommen sein soll, wurden Ermittlungen gegen einen 32 Jahre alten Mann aufgenommen. Aufgrund der Ermittlungsergebnisse wurde ein Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung bei der Staatsanwaltschaft Bremen erwirkt und am frühen Donnerstagnachmittag vollstreckt.

Bei einer Aufklärung vor Ort beobachteten die Polizisten zunächst, dass diverse Personen in regelmäßigen Abständen das Haus betraten und nach einer bestimmten Zeit wieder verließen. In der betroffenen Wohnung trafen die Einsatzkräfte auf mehrere Personen aus der Obdachlosen- und Betäubungsmittelszene. Dort wurden Drogen in Form von Crack und Heroin festgestellt und beschlagnahmt. Gegen einen anwesenden 27-Jährigen lag ein offener Haftbefehl vor, der umgehend vollstreckt wurde. Eine weitere Person wurde aufgrund einer vermutlichen Überdosis von den Einsatzkräften erstversorgt und anschließend an Rettungskräfte übergeben. Der 32-jährige Mieter und mutmaßliche Drogenhändler konnte kurze Zeit später vor dem Gebäude gestellt und vorläufig festgenommen werden. Er wurde mit auf die Wache genommen und erkennungsdienstlich behandelt. Eine Strafanzeige wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde gefertigt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Durch das Bauamt wurden in dem Mehrparteienhaus diverse Mängel wie unter anderem Brandschutzverstöße, fehlende Rauchmelder sowie fehlende Genehmigungen für die Wohnungsnutzung erfasst. Zudem wurden im Treppenhaus auffällige Verschmutzungen in Form von Fäkalien und Unrat festgestellt. Entsprechende Maßnahmen wurden angeordnet. Auch ein angrenzender Kiosk stand im Fokus der Einsatzkräfte. Dort wurden unter anderem Jugendschutzverstöße sowie Verstöße gegen die Kennzeichnungspflicht festgestellt und entsprechende Anzeigen gefertigt.

Die Polizei Bremen wird auch künftig Hinweisen nachgehen und offene und verdeckte Schwerpunktmaßnahmen gemeinsam mit anderen Sicherheitsbehörden durchführen.

