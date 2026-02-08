POL-HB: Nr.: 0099 --Anzeigen nach Demos

Polizei Bremen

Ort: Bremen Zeit: 07.02.2026

Im Bremer Stadtgebiet kam es am Samstag zu zwei Aufzügen, die sich mit den Themen Pro Palästina und "Solidarität für Rojava" beschäftigten. Die Polizei Bremen begleitete die Versammlungen und ahndete Verstöße.

Nach der Auftaktkundgebung auf dem Luise-Koch-Platz setzte sich der Pro-Palästina-Aufzug in Bewegung. Während der Versammlung zündeten Teilnehmende pyrotechnische Gegenstände in Form von bengalischen Feuern. Die Polizei forderte mehrfach mit Lautsprecherdurchsagen dazu auf, die Verstöße zu unterlassen. Nach Beendigung der Versammlung stellten die Einsatzkräfte vier teilnehmende Personen und führten Identitätsfeststellungen durch. In einem Fall fanden die Polizisten bei einem 19-Jährigen eine Schreckschusswaffe mit Munition. Diese wurde sichergestellt. Während der zweiten Kundgebung wurde durch eine Person, die nicht zur Versammlung gehörte, der Hitlergruß gezeigt und lautstark "Heil Hitler" gerufen. Ein tatverdächtiger Mann wurde von den Einsatzkräften noch vor Ort gestellt.

Die Polizei fertigte in allen Fällen entsprechende Anzeigen, unter anderem gegen das Sprengstoffgesetz und wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

