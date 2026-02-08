POL-HB: Nr.: 0100 --Bewaffneter Raubüberfall auf Kiosk in Osterholz

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Osterholz, OT Ellener Feld, Etelser Straße Zeit: 07.02.2026, 21:40 Uhr

Zwei bewaffnete Räuber überfielen am späten Samstagabend einen Kiosk in der Etelser Straße. Die Täter flüchteten mit Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21:40 Uhr betrat ein maskierter Mann den Kiosk und forderte unter Vorhalt einer Schreckschusswaffe Geld von dem 44-jährigen Verkäufer. Der Angestellte wich zurück und ließ den Täter die Geldscheine selbst aus der Kasse nehmen. Währenddessen hielt ein weiterer maskierter Mann die Eingangstür auf. Dabei hielt er ein Messer in der Hand. Der 44-Jährige, der sich in einem Hinterzimmer befand, nahm sich einen E-Scooter und warf diesen in Richtung der Kassentheke. Daraufhin schoss der maskierte Räuber aus wenigen Metern auf den Angestellten, der aber nicht verletzt wurde. Die beiden Täter liefen anschließend raus, dort wartete ein weiterer Mann auf einem Mofa. Das Duo stieg dazu, anschließend flüchteten alle drei in Richtung Blockdiek.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Alle drei sollen zwischen 1,65 und 1,75 Meter groß und um die 20 Jahre alt sein. Die beiden Männer im Kiosk waren schwarz gekleidet, trugen eine schwarze Sturmhaube und hatten jeweils eine Kapuze über den Kopf gezogen. Der Mann mit dem Messer soll einen auffälligen Laufstil haben. Die dritte Person auf dem Mofa trug eine graue Jacke.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen. Zeugen, die im genannten Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang: Gehen Sie kein Risiko ein und bringen Sie sich nicht in Gefahr. Gefordert ist kein Heldentum. Prägen Sie sich Tätermerkmale und Fluchtrichtungen ein und rufen Sie die 110.

