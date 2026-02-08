PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0100 --Bewaffneter Raubüberfall auf Kiosk in Osterholz--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Osterholz, OT Ellener Feld, Etelser Straße
Zeit: 	07.02.2026, 21:40 Uhr

Zwei bewaffnete Räuber überfielen am späten Samstagabend einen Kiosk in der Etelser Straße. Die Täter flüchteten mit Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21:40 Uhr betrat ein maskierter Mann den Kiosk und forderte unter Vorhalt einer Schreckschusswaffe Geld von dem 44-jährigen Verkäufer. Der Angestellte wich zurück und ließ den Täter die Geldscheine selbst aus der Kasse nehmen. Währenddessen hielt ein weiterer maskierter Mann die Eingangstür auf. Dabei hielt er ein Messer in der Hand. Der 44-Jährige, der sich in einem Hinterzimmer befand, nahm sich einen E-Scooter und warf diesen in Richtung der Kassentheke. Daraufhin schoss der maskierte Räuber aus wenigen Metern auf den Angestellten, der aber nicht verletzt wurde. Die beiden Täter liefen anschließend raus, dort wartete ein weiterer Mann auf einem Mofa. Das Duo stieg dazu, anschließend flüchteten alle drei in Richtung Blockdiek.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Alle drei sollen zwischen 1,65 und 1,75 Meter groß und um die 20 Jahre alt sein. Die beiden Männer im Kiosk waren schwarz gekleidet, trugen eine schwarze Sturmhaube und hatten jeweils eine Kapuze über den Kopf gezogen. Der Mann mit dem Messer soll einen auffälligen Laufstil haben. Die dritte Person auf dem Mofa trug eine graue Jacke.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen. Zeugen, die im genannten Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang: Gehen Sie kein Risiko ein und bringen Sie sich nicht in Gefahr. Gefordert ist kein Heldentum. Prägen Sie sich Tätermerkmale und Fluchtrichtungen ein und rufen Sie die 110.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 10:22

    POL-HB: Nr.: 0099 --Anzeigen nach Demos--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 07.02.2026 Im Bremer Stadtgebiet kam es am Samstag zu zwei Aufzügen, die sich mit den Themen Pro Palästina und "Solidarität für Rojava" beschäftigten. Die Polizei Bremen begleitete die Versammlungen und ahndete Verstöße. Nach der Auftaktkundgebung auf dem Luise-Koch-Platz setzte sich der Pro-Palästina-Aufzug in Bewegung. Während der Versammlung zündeten Teilnehmende ...

    mehr
  • 07.02.2026 – 12:06

    POL-HB: Nr.: 0098 --Räuber gestellt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 06.02.2026, 9 Uhr Eine 57 Jahre alte Frau wurde am Freitagmorgen in der Bahnhofsvorstadt ausgeraubt. Einsatzkräfte der Polizei Bremen fassten schnell einen 30-jährigen Tatverdächtigen. Die Frau befand sich gegen 9 Uhr am Bahnhofsplatz und wartete auf eine Straßenbahn, als ein Unbekannter sie ansprach. Als sie ihm sagte, dass er weggehen soll, ...

    mehr
  • 07.02.2026 – 11:24

    POL-HB: Nr.: 0097 --Kontrollen im Bahnhofsquartier--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, Bahnhofsvorstadt Zeit: 06.02.2026 - 07.02.2026, 20 - 2 Uhr Die Polizei Bremen führte am Freitagabend bis in die Nacht hinein gemeinsam mit der Bundespolizei und dem Ordnungsdienst Kontrollen zur Bekämpfung der Drogenkriminalität und der Überwachung der bestehenden Waffenverbotszone in der Bahnhofsvorstadt durch. Etwa ab 20 Uhr waren die Kräfte am Freitag rund um den Bahnhof ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren