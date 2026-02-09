PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0102 --Aufatmen nach Serie von Überfällen: Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen
Zeit: 	09.02.2026

Die Polizei Bremen hat am Wochenende drei mutmaßliche Täter festgenommen, die im Verdacht stehen, für mehrere Überfälle auf Tankstellen in den vergangenen Wochen verantwortlich zu sein. Die Staatsanwaltschaft hat gegen zwei Beschuldigte Untersuchungshaft beantragt, ein Richter ordnete diese an. Die Ermittlungen dauern an.

Nach intensiver Ermittlungsarbeit kam die Polizei einem 18-jährigen Heranwachsenden auf die Spur. In der Folge führten weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen zu einem 25-jährigen mutmaßlichen Komplizen. Beide Männer konnten durch Spezialkräfte lokalisiert und festgenommen werden. Bei Durchsuchungen stellten die Einsatzkräfte unter anderem eine Schreckschusswaffe, einen Taser sowie eine Sturmhaube sicher.

Am Sonntag wurde zudem ein weiterer 18-jähriger Tatverdächtiger identifiziert und vorläufig festgenommen. Auch hier laufen die Ermittlungen weiter.

Die Festnahmen stehen im Zusammenhang mit mehreren schweren Straftaten, darunter einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in Bremen-Hemelingen, bei dem ein Mitarbeiter verletzt wurde, einer Freiheitsberaubung eines Tankstellenmitarbeiters in Horn-Lehe sowie der Entführung und dem Raub zum Nachteil einer Tankstellenmitarbeiterin in Burglesum.

Die Polizei Bremen prüft weiterhin mögliche weitere Zusammenhänge und wertet Beweismittel, darunter Videoaufzeichnungen, aus. Weitere Ermittlungsmaßnahmen dauern an.

