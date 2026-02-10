PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0107 --Polizei fahndet mit Fotos nach Kontobetrügerin--

Bremen (ots)

   -

Ort: Bremen

Zeit: Juli - September 2023

Nach mehreren Betrugsdelikten fahnden Staatsanwaltschaft und Polizei Bremen mit Fotos nach einer bislang noch Unbekannten.

Die Frau eröffnete von Juli bis September 2023 mit fremden und gefälschten Personalausweisen unter falscher Identität mehrere Bankkonten.

Bei der Eröffnung der Konten wurde die Frau aufgenommen. Umfangreiche Ermittlungen führten bislang jedoch nicht zu ihrer Identifizierung. Polizei und Staatsanwaltschaft Bremen fahnden nun mit einem Foto nach ihr.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362 12114
Fax: 0421/362 3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

