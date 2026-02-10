POL-HB: Nr.: 0104--Schlaflos durch Europa: Polizei stoppt rumänischen Sattelzug

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Obervieland, OT Arsten, Bundesautobahn 1 (A1) Zeit: 8.2.26, 21.25 Uhr

Am Sonntagabend bemerkten Einsatzkräfte der Verkehrsbereitschaft auf der A1 einen rumänischen Sattelauflieger. Der Lkw fiel auf, weil er zusätzliche Lichter hatte, die nicht erlaubt waren. Bei einer anschließenden Kontrolle stellten sie weitere Verstöße fest. Der Fahrer überschritt die Lenkzeiten deutlich.

Der 31 Jahre alte Fahrer hatte ein verbotenes, gelbes Stroboskop an der Front der Zugmaschine angebracht. Bei einer anschließenden Kontrolle auf einem Autohof in Hemelingen konnten weitere Verstöße festgellt werden, wie eine fehlende Unternehmenssperre. Dazu wurden mehrere Tempoverstöße auf deutschen Autobahnen festgestellt, darunter ein Höchstwert von 110 km/h.

Besonders auffällig war, dass das Fahrzeug auf einer längeren Tour von Deutschland über Luxemburg, Frankreich und Spanien wieder nach Frankreich und Luxemburg in Deutschland unterwegs war. Die Fahrt wurde angeblich im Zweifahrer-Betrieb durchgeführt, allerdings befand sich vor Ort kein zweiter Fahrer, was den Anfangsverdacht auf ein Fahren mit einer Fremdkarte erhärtete.

Der Verdacht bestätigte sich schnell: Die Polizisten fanden eine zweite Fahrerkarte, ausgestellt auf einen Landsmann. Entsprechende Ermittlungen gegen den 31-Jährigen wurden eingeleitet. Zusätzlich musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro entrichten.

Da die letzte reguläre Ruhezeit des 31-jährigen Fahrers aus Rumänien deutlich überschritten war, wurde dem Fahrer die Weiterfahrt für die Dauer der gesetzlichen Tagesruhezeit (9 Stunden) untersagt.

Die Polizei Bremen appelliert: Wer zu lange fährt oder zu wenig schläft, wird schnell gefährlich müde. Müdigkeit am Steuer kann genauso gefährlich sein wie Alkohol am Steuer, da die Reaktionsfähigkeit und die Konzentration stark sinken. Verstöße werden konsequent verfolgt.

