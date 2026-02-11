Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0109 --Polizei stoppt Auto mit hunderten illegalen Feuerwerkskörpern--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Waller Friedhofsstraße Zeit: 09.02.2026, 13:30 - 17 Uhr

Die Polizei Bremen führte gemeinsam mit dem Zoll am Montagnachmittag in Walle Verkehrskontrollen zum Thema Alkohol- Drogen und Medikamente durch. In einem Fall wurden in einem Kofferraum über 700 illegale Feuerwerkskörper gefunden.

Die Einsatzkräfte kontrollierten in der Waller Friedhofstraße insgesamt 20 Autos und überprüften 27 Personen. Zwei Autofahrer standen unter dem Einfluss von Cannabis, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Im weiteren Verlauf konnten zwei weitere Autofahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Während der Kontrolle fanden die Polizisten in einem Auto insgesamt 780 illegale Feuerwerkskörper, die anschließend beschlagnahmt wurden. Darüber hinaus konnte der Mann keine gültige Haftpflichtversicherung für das Auto vorweisen. Die Kennzeichen wurden entstempelt. Während des gesamten Zeitraums wurden auch Handyverstöße festgestellt. In allen Fällen fertigten die Polizisten diverse Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen, unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Haftpflichtversicherungsgesetz. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Durch den Zoll wurden Steuerstraftaten in Form von nicht verzollten E-Zigaretten und Nichtzahlung der Kraftfahrzeugsteuer festgestellt.

Die Verstöße zeigen die Notwendigkeit dieser Maßnahme, die die Polizei Bremen auch künftig bei Schwerpunktkontrollen und im Rahmen ihrer Streifentätigkeit stationär und mobil mit Funkstreifenwagen durchführen wird, um die Sicherheit auf Bremens Straßen weiter zu erhöhen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell